Alanya, Gebze, İnegöl, Fethiye, Siverek ve Tarsus gibi dev ilçeler, gerek nüfus yoğunlukları gerekse ekonomik güçleriyle adeta “il olmaya hazır” bir profil çiziyor. Bu ilçelerin mevcut yapıları, pek çok ilin gerisinde kalırken, olası bir idari düzenleme durumunda yeni il statüsü kazanma potansiyeli taşıyor.
Türkiye’de il olmaya en yakın 19 ilçe açıklandı: Plaka kodlarına kadar belli
Türkiye’de uzun yıllardır ara sıra gündeme gelen “yeni il” tartışmaları yeniden alevlendi. Nüfus, ekonomi ve stratejik önem bakımından birçok mevcut ili geride bırakan büyük ilçeler, bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekiyor.Derleyen: Baran Yalçın
“Acaba yeni iller kurulacak mı?” sorusu yeniden ülkenin gündemine oturdu. Nüfus ve ekonomik kapasite açısından öne çıkan bazı ilçeler, kamuoyunda “il adayı” olarak anılıyor. Ancak uzmanlar, konunun salt teknik kriterlerle sınırlı olmadığını vurguluyor. Sürecin tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yetki alanında bulunuyor.
Mevcut tartışmalarda 19 ilçenin potansiyel adaylar arasında yer aldığı ifade ediliyor. Henüz resmi bir adım atılmamış olsa da, bu ilçelerin il olma talepleri hem yerel hem de ulusal kamuoyunda giderek daha sık dile getiriliyor.
İŞTE ALFABE SIRASINA GÖRE İL OLMA POTANSİYELİ EN YÜKSEK 19 İLÇE
Manisa / Akhisar (82)
Antalya / Alanya (83)
Mersin / Anamur (84)
Şırnak / Cizre (85)
Tekirdağ / Çorlu (86)
Balıkesir / Edremit (87)
Diyarbakır / Ergani (88)
Konya / Ereğli (89)
Muğla / Fethiye (90)
Kocaeli / Gebze (91)
Hatay / İskenderun (92)
Bursa / İnegöl (93)
Adıyaman / Kahta (94)
Adana / Kozan (95)
Kırklareli / Lüleburgaz (96)
Ankara / Polatlı (97)
Şanlıurfa / Siverek (98)
Mersin / Tarsus (99)
Hakkari / Yüksekova (100)