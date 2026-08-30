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Premier Lig'in ilk haftasında deplasmanda Hull City'ye 2-0 mağlup olan Manchester United, taraftarı önündeki ilk lig maçında reaksiyon gösterdi. Kırmızı Şeytanlar, Ipswich Town'ı 5-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Old Trafford'daki 7 gollü karşılaşmanın yıldızı ise Bruno Fernandes oldu. Portekizli futbolcu hat-trick performansına bir de asist ekleyerek 4 gole doğrudan katkı sağladı.

IPSWICH ÖNE GEÇTİ, UNITED GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmada ilk gol Ipswich Town'dan geldi. Leif Davis'in 29. dakikadaki golüyle konuk ekip 1-0 öne geçerken Manchester United, devre bitmeden Bruno Fernandes ile eşitliği sağladı.

İkinci yarıda ise Old Trafford'da tablo kısa sürede değişti. Jacob Greaves'in kendi kalesine attığı gol Manchester United'ı öne geçirirken, Fernandes penaltıdan bir kez daha fileleri havalandırdı. Portekizli yıldız daha sonra üçüncü golünü kaydederek hat-trick'ini tamamladı.

Bryan Mbeumo da Fernandes'in asistinde skoru 5-1'e taşırken Ipswich'in Chuba Akpom ile uzatma dakikalarında bulduğu gol yalnızca skoru belirledi.

BRUNO FERNANDES'TEN 5 YIL SONRA HAT-TRICK

Bruno Fernandes, Premier Lig'de 2021'den sonra ilk kez hat-trick sevinci yaşadı. İlginç şekilde Portekizli yıldızın ligdeki iki hat-trick'i de Manchester United'ın sezonun Old Trafford'daki ilk Premier Lig maçlarında geldi.

Fernandes, 2021-22 sezonunda Leeds United karşısında da üç gol kaydetmişti.

MARCUS RASHFORD 2024'TEN SONRA İLK KEZ

Manchester United'da bir başka dikkat çeken gelişme ise Marcus Rashford'un ilk 11'e dönüşü oldu. İngiliz futbolcu, Aralık 2024'ten bu yana ilk kez Manchester United formasıyla bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Sezonun açılışında Hull City karşısında aldığı yenilgiyi Ipswich galibiyetiyle telafi eden Manchester United, böylece Premier Lig'deki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.