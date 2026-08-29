Premier Lig'de sezon öncesinde küme düşme adayları arasında gösterilen Hull City, lige damga vuran bir başlangıç yaptı.
Hull City 2'de 2 yaptı: Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'i sallıyor
Premier Lig'e 9 yıl sonra geri dönen Hull City, sezona rüya gibi bir başlangıç yaptı. İlk hafta Manchester United'ı 2-0 mağlup eden Acun Ilıcalı'nın takımı, ikinci haftada Championship'in son şampiyonu Coventry City'yi deplasmanda 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı.Furkan Çelik
9 yıl sonra yeniden mücadele ettiği Premier Lig'de ilk hafta evinde Manchester United'ı yenerek büyük bir sürprize imza atan Hull City ikinci hafta da kendisi gibi ligin yeni takımlarından Coventry City'i deplasmanda mağlup etti.
İlk yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda Coventry City'nin baskısına karşı savunmada dirençli kalan Hull, geçiş hücumlarıyla rakip kalede gol aradı.
Maçın düğümünü çözen isim Liam Millar oldu. Karşılaşmanın 82. dakikasında hızlı hücuma çıkan Hull City'de Millar, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı başaran Hull City, Coventry deplasmanından üç puanla ayrıldı.
KÜME DÜŞME ADAYIYDI, 2'DE 2 YAPTI
Hull City, ilk iki haftada ortaya koyduğu performansla İngiltere'de en çok konuşulan takımlardan biri oldu.
İlk hafta Emirates'te son şampiyon Arsenal'e 3-0 mağlup olan Frank Lampard yönetimindeki geçen sezon Championship şampiyonu Coventry City'e bir darbe de Sergej Jakirovic'in öğrencilerinden geldi
Sezon öncesi Sky Sports dahil birçok spor medyasının Premier Lig için yaptığı sıralama tahmininde son sırada gösterilen Hull City bir kez daha otoriteleri yanıltıyor.