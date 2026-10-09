Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Maltepe'de ilk üç katının çökmesi sonucunda 5 kişinin yaşamını yitirdiği 7 katlı bina soruşturmasına dair yeni bir gelişme yaşandı. 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Gündüz saatlerinde binanın mimarı ve şantiye şefi adliyeye sevk edilmişti.

ÖN BİLİRKİLİ RAPORU ÇIKTI

Öte yandan çöken binaya ilişkin ön bilirkişi raporu çıktı. Ön raporda, binanın mimarı, bina sahipleri ve şantiye sorumlusu kusurlu" olarak belirtildi. Kaçak katların, binaya ekstra yük yüklediği ifade edildi ve kaçak çıkılan 4 katın tespit edildiği, yıkım kararı verildiği ancak uygulanmadığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında ekipler, çöken binanın molozlarından beton örnekleri almaya başladı. Örneklerin alındığı sırada beton parçalarının arasında deniz kabuğu bulunduğu görüldü.

AYRINTILAR GELİYOR...