İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

Enkaz altında yürütülen çalışmalar sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3’ü çocuk 10 kişi ise yaralı olarak enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Enkaz altında olduğu belirlenen 3 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.