Olay, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın alttaki 3 katının çökmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı
İstanbul’un Maltepe ilçesinde 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Meydana gelen çökmede enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Sabah saatlerinden itibaren anbean görüntüler.Kaynak: DHA / İHA / ANKA
Ekipler bir yandan enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışma yürütürken, binanın üst katlarında mahsur kalan kişilerin tahliyesini gerçekleştirdi. Üst katlarda bulunan vatandaşlar ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde çıkarıldı.
Enkaz altında yürütülen çalışmalar sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3’ü çocuk 10 kişi ise yaralı olarak enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Enkaz altında olduğu belirlenen 3 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Maltepe’de çöken binada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Valilik açıklamasında, “Maltepe’de çöken binada bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılmış olup, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, enkaz altında kalan çocuk ve diğer yaralıların ekipler tarafından kurtarılma anları da görüntülendi.