Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Meydana gelen çökmede enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Sabah saatlerinden itibaren anbean görüntüler.

Kaynak: DHA / İHA / ANKA
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İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı - Resim: 1

Olay, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın alttaki 3 katının çökmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı - Resim: 2

Ekipler bir yandan enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışma yürütürken, binanın üst katlarında mahsur kalan kişilerin tahliyesini gerçekleştirdi. Üst katlarda bulunan vatandaşlar ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde çıkarıldı.

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İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı - Resim: 3

Enkaz altında yürütülen çalışmalar sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3’ü çocuk 10 kişi ise yaralı olarak enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Enkaz altında olduğu belirlenen 3 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı - Resim: 4

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Maltepe’de çöken binada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı - Resim: 5

Valilik açıklamasında, “Maltepe’de çöken binada bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılmış olup, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı - Resim: 6

Öte yandan, enkaz altında kalan çocuk ve diğer yaralıların ekipler tarafından kurtarılma anları da görüntülendi.

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