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Kaynak: AA

Ege ve Akdeniz turu kapsamında rotasını Muğla'nın Marmaris ilçesine çeviren 181 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer "Azamara Onward", Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Rodos Adası'ndan gelen gemide çoğunluğunu ABD ve İngiltere vatandaşlarının oluşturduğu 668 yolcu ile 396 personelin yer aldığı öğrenildi.

TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALARI GEZDİLER

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından limandan ayrılan turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı bölgesini ziyaret etti. Tarihi ve turistik mekanlara yoğun ilgi gösteren yolcuların bir bölümü ise rehberler eşliğinde Dalyan Kaunos turuna katıldı.

GİRİT ADASI'NA DOĞRU YOLA ÇIKACAK

Marmaris'teki temaslarını tamamlayacak olan dev geminin bir sonraki durağının Girit Adası olacağı bildirildi.