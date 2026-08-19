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Maliye, para piyasası fonlarında son dönemde yaşanan hızlı büyümenin ve bu fonlara yönelen kısa vadeli sermayenin boyutunu incelemeye aldı.

BloombergHT'den Bekir Gürdamar'ın haberine göre, özellikle kurumsal yatırımcılar kaynaklı hareketlilik yakından takip edilirken, kısa vadeli sermayenin daha kalıcı ve uzun vadeli yatırımlara yönlendirilmesi için yeni düzenleme seçenekleri değerlendiriliyor.

PARA PİYASASI FONLARINA İLGİ ARTTI

Edinilen bilgilere göre son yıllarda hem yurt içindeki hem de yabancı yatırımcıların kısa vadeli fonlara ilgisi belirgin şekilde arttı.

Maliye'nin çalışmasında, özellikle “sıcak para” olarak nitelendirilen kısa vadeli giriş ve çıkışların sermaye yapısı ve ekonomiye katkısı üzerinde duruluyor.

Kısa vadeli fonlarda yaşanan hızlı büyümenin yanı sıra bu fonlara yönelen sermayenin niteliği de mercek altına alınıyor.

VERGİ SEÇENEĞİ DE MASADA

Mevcut uygulamada, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında para piyasası fonlarından elde edilen gelirler bireysel yatırımcılar açısından yüzde 17,5 stopaja tabi tutuluyor.

Kurumsal yatırımcılarda ise stopaj uygulanmıyor.

Özellikle yabancı kurumsal yatırımcıların kısa vadeli fonlar üzerinden gerçekleştirdiği sermaye hareketlerinin daha uzun vadeli yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla vergilendirme dahil farklı alternatiflerin değerlendirildiği belirtildi.

AMAÇ KISA VADELİ SERMAYEYİ KALICI YATIRIMLARA YÖNLENDİRMEK

Maliye'nin çalışmasının temel başlıklarından birini kısa vadeli sermaye hareketlerinin daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması oluşturuyor.

Henüz kesinleşmiş bir vergi düzenlemesi bulunmazken, para piyasası fonlarına yönelen kısa vadeli sermayenin uzun vadeli ve üretken yatırımlara kaydırılması için farklı politika seçeneklerinin değerlendirildiği ifade ediliyor.