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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olmasının ardından Ruslan Malinovskyi karşılaşmayı değerlendirdi.

Ukraynalı orta saha oyuncusu, rakibe fazla pozisyon vermediklerini belirtirken Macaristan'daki rövanş öncesinde tur için umutlu konuştu.

'RAKİP TEK POZİSYONU DEĞERLENDİRDİ'

Karşılaşmada yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini belirten Malinovskyi açıklamaları şu şekilde:

"İlk iç saha maçımızdı, kazanmak istedik. Rakip bir pozisyondan gol buldu. Çok da fazla pozisyon vermedik ama rakibimiz tek pozisyonu değerlendirdi.

İkinci yarıya iyi başladık, iyi fırsatlarımız oldu. Sadece golü bulamadık. Çok yeni takımız. 90 dakikayı ilk kez oynayanlar vardı."

'KAZANABİLECEĞİMİZ BİR 90 DAKİKA DAHA VAR'

Trabzonspor taraftarının oluşturduğu atmosfere de değinen Malinovskyi, eşleşmenin henüz tamamlanmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"İçeride ya da deplasmanda oynamak bir şey değiştirmez, galip gelmek için oynuyoruz. Harika bir atmosfer vardı, taraftarımız fantastikti.

Önümüzde bir 90 dakika daha var. Bu maç oynanan eşleşmenin ilk yarısı. Kazanabileceğimiz bir 90 dakika daha var, başarabiliriz."