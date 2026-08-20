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Kaynak: Haber Merkezi

Peru’da ülkenin güneyindeki And Dağları’nda 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00’te meydana gelen depremin merkez üssünün, Ayacucho bölgesindeki Parinacochas eyaletinde yer alan Upahuacho kentinin 38 kilometre kuzeybatısında, 66 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

SARSINTILAR BAŞKENTTE HİSSEDİLDİ

Sarsıntıların başkent Lima ve ülkenin güney kesimleri dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde hissedildiği aktarıldı.

PERU'DA 6.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, deprem sırasında dağlık arazilerde oluşan toz bulutları görülürken, olayda şu ana kadar can kaybı veya yıkım bildirilmedi.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI) Başkanı Luis Vasquez, yerel basına yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi.

Parinacochas Valisi Yony Reyes de eyaletin başkenti Coracora’da herhangi bir hasar bildirilmediğini belirtirken, Peru Donanması tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.

Pasifik Okyanusu’nda yoğun sismik hareketliliğin meydana geldiği "ateş çemberi" olarak bilinen bölgede yer alan Peru’da sıklıkla deprem yaşanıyor.