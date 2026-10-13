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Kaynak: Haber Merkezi

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çeltik alım fiyatlarını duyurmasının ardından YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabı X üzerinden açıklanan rakamlara ve 21 günlük ödeme takvimine çok sert tepki gösterdi.

TMO'nun kilogram başına Baldo grubu için 45 TL, Cammeo için 43 TL ve Osmancık çeltiği için 38 TL fiyat açıkladığını hatırlatan Mahmut Tanal, ödemelerin ise ürün tesliminden sonraki 21'inci günden itibaren başlayacak olmasını eleştirdi. Tanal, iktidarın finans çevrelerine yaklaşımı ile üreticiye yaklaşımını kıyaslayarak "Fonculara hemen, çiftçiye 'bekle'. Foncuların parasının hemen ödenmesini isteyen iktidar, çiftçinin alın teri için de aynı aceleyi göstersin" değerlendirmesinde bulundu.

"KREDİ FAİZİ İŞLERKEN ÜRETİCİNİN PARASINI NEDEN BEKLETİYORSUNUZ?"

Tarlalarda üretimin yüksek maliyetlerle sürdürüldüğüne ve borç baskısına dikkat çeken Tanal, girdi maliyetlerini hatırlatarak "Çiftçinin mazotçusu, gübrecisi, bankası bekliyor mu? Kredi faizi her gün işlerken üreticinin parasını neden bekletiyorsunuz?" sorularını yöneltti.

Geciken ödeme sürecinin üreticiyi borç yükü altında ezdiğini vurgulayan YENİ Parti'li Tanal, "Çiftçi banka değildir TMO'ya faizsiz kredi vermek zorunda değildir. Üreticinin emeğine hakkını verin, ürününü teslim eden çiftçinin parasını gecikmeden ödeyin" diyerek TMO ve idareye çağrıda bulundu.

TARIM BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI: FİYATLAR MALİYETİ KARŞILIYOR MU?

Açıklanan alım fiyatlarının üretim giderleri karşısındaki durumuna dair Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklama yapması gerektiğini belirten Mahmut Tanal, "Tarım Bakanlığı açıklasın: Bu fiyatlar üretim maliyetini karşılıyor mu, çiftçiye ne kadar kazanç bırakıyor?" ifadeleriyle bakanlığa seslendi.