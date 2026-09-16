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Kaynak: Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Arıkan, motorin fiyatının 100 lirayı gösterdiği bir akaryakıt istasyonu görselini paylaşarak, iktidarın “Türkiye Yüzyılı” söylemine gönderme yaptı. Görselde “Türkiye” ve “yılı” ifadeleri ile 100 liralık motorin fiyatı birlikte yer aldı.

Arıkan paylaşımına, “Türkiye 100 yılı dediklerinde anlamalıydık!” notunu düştü. Paylaşım, motorin fiyatının 100 liranın üzerine çıkmasına ilişkin bir eleştiri olarak yer aldı.

Arıkan daha önce de akaryakıt fiyatlarındaki artışları eleştirmiş, motorin fiyatlarının yükselmesinin üretim ve taşımacılık maliyetlerini artırdığını savunmuştu.