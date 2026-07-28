atv’de geçen ay final yapan ‘Kuruluş Orhan’da canlandırdığı ‘Nilüfer Hatun’ karakteriyle beğeni toplayan Mahassine Merabet, sosyal medyaya da damga vurdu.

Mahassine Merabet, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, X’te (Twitter) Haziran ayında en çok konuşulan kadın oyuncu oldu. Hakkında 150 binde fazla paylaşım yapılan oyuncu, ilk kez Aralık 2025’te listenin zirvesinde yer almış; Ocak ayında da liderliği bırakmamıştı. Uzun bir süreden sonra yeniden zirveye yerleşen oyuncu, böylece 3. kez listede zirvenin sahibi olmayı başardı.

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Mahassine Merabet’i listede sırasıyla Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir, Biran Damla Yılmaz, Helin Elveren, Zeynep Atılgan, Ceren Ayruk, Ava Yaman, Ayça Ayşin Turan ve Deniz Baysal takip etti.

‘Cinlerin Düğünü’, Toronto’da yarışacak

Ferit Karahan’ın yazıp yönettiği yeni filmi ‘Cinlerin Düğünü’, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden Toronto Film Festivali’nin ana yarışma seçkisinde yer alarak büyük bir uluslararası başarıya imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle çekilen film, dünya prömiyerini Eylül ayında Toronto’da gerçekleştirecek. Toronto ile başlayan bu görkemli yolculuğun ardından filmin diğer önemli uluslararası festivallerdeki takvimi ve vizyon yolculuğu önümüzdeki günlerde duyurulmaya devam edecek.

Ferit Karahan Films, Arya Yapım, Royal Pictures ve Maya Films ortak yapımı filmin başrollerini Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt paylaşıyor. Kadroda ayrıca Evliya Aykan, Tuba Ünsal, Baki Davrak, Erol Babaoğlu, Kubilay Çamlıdağ, Mine Çayıroğlu, Hakan Salınmış, Barış Hacıhan, Gürhan Altundaşar, Deniz Barut ve Hasibe Eren yer alıyor.

İstanbul’un yeni konser noktası belli oldu

Bayhan Müzik, İstanbul’un konser haritasına yeni bir adres ekliyor. ‘Müziğin yeni kıyısı’ sloganıyla hayata geçirilen Ataköy Marina Açıkhava Sahnesi, güçlü konser programı, deniz manzarası ve konforlu seyir deneyimiyle şehrin yeni açık hava konser noktası olmaya hazırlanıyor.

Bayhan Müzik’in imzasını taşıyan yeni sahne, ilk etap konser programında Türk müziğinin birbirinden değerli isimlerini ağırlayacak. Deniz manzarası eşliğinde gerçekleştirilecek konser serisi, 2 Eylül’de Yıldız Tilbe ile başlayacak. İlk etap konser takviminde sırasıyla Teoman (4 Eylül), Model (5 Eylül), Derya Bedavacı (11 Eylül), Bülent Ersoy (18 Eylül), Düş Sokağı Sakinleri (19 Eylül), Aşkın Nur Yengi (23 Eylül), Koray Avcı (25 Eylül) ve Funda Arar (26 Eylül) müzikseverlerle buluşacak.

Ekim ayında ise konser serisi 9 Ekim’de Model, 20 Ekim’de Yıldız Tilbe, 21 Ekim’de Gülşen ve 24 Ekim’de Teoman konserleriyle devam edecek.