Yeni sezonda da tarihî dizileri izlemeye devam edeceğiz. Bunlardan birisi de atv’de ekrana gelecek olan ‘Aşk ve Taht’ dizisi…

Bozdağ Film imzalı yeni dönem dizisi ‘Aşk ve Taht’ın senaryosunu Serdar Özönalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturacak. Dizinin başrollerini Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas paylaşıyor. Ayrıca kadroda Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, İdil Yener, Özgür Emre Yıldırım gibi isimler bulunuyor.

Dizi, Alaeddin Keykubat’ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu; aşk, iktidar mücadelesi, harem entrikaları ve saray dengeleri ekseninde izleyiciyle buluşturacak. Dekoruyla, hikâyesiyle ve güçlü karakter dünyasıyla yepyeni ve görkemli bir anlatı evreni kurmaya hazırlanan yapım, tarihte daha önce hiç anlatılmamış büyük bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak.

Sarp Bozkurt’tan boy farkı sitemi

Sarp Bozkurt, başrolünü Suyumbige Dadalı ile paylaştığı ‘Galata’ filminin Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşen galasında objektiflerin karşısına geçti. Daha önce ‘7 Kocalı Hürmüz’ oyununda partneri Çağla Şıkel ile ilgili boy farkı yorumlarıyla gündeme gelen oyuncu, bu kez de rol arkadaşı Dadalı’nın uzun boyu hakkında esprili açıklamalarda bulundu.

Oyuncu, partnerlerinin kendisinden uzun olmasıyla ilgili soruya kahkahalar eşliğinde yanıtlayarak “Neyse ki, topuklu giymiyor. Kaldırımlarda o aşağıdan yürüdü, ben kaldırımın üstünden yürüdüm. Ben mi çok kısayım, yoksa bana hep uzun partnerler mi seçiliyor? Bilmiyorum” dedi.

Sarp Bozkurt, Toronto Uluslararası Film Festivali’nin Ana Yarışma Bölümü’ne seçilen ve kadrosunda yer aldığı ‘Cinlerin Düğünü’ filmiyle ilgili de duygularını paylaştı: “İnanılmaz heyecanlıyız. Haberi aldığımızda inanamadık. Şu anda bile gerçek olduğuna inanmakta zorlanıyorum. Eylül ayında festivale gideceğiz. Böyle prestijli bir organizasyonda yer aldığım için çok minnettarım.”

Niloufar Jaberi’nin İç İçe Sergisi açıldı

İranlı genç sanatçı Niloufar Jaberi’nin ‘Entanglement/İç İçe’ adlı kişisel sergisi, KKTC Lefkoşa’nın yenilikçi sanat galerisi Arucad Art Space’te sanatseverlerle buluştu.

Sergi, insan ve doğa arasındaki görünmez bağları, kontrol ve bırakma; düzen ve dönüşüm arasındaki hassas denge üzerinden ele alıyor. Organik formlarla insan müdahalesinin izlerini bir araya getiren sanatçı, izleyiciyi yaşamı şekillendiren görünmez ilişkiler ağı üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sergi, 7 Ağustos’a kadar Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) çağdaş sanat odaklı buluşma mekânı Arucad Art Space’te kadar ziyaret edilebilecek.