67 yaşındaki pop ikonu Madonna, Instagram hesabından paylaştığı cesur bir videoyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Kendine özgü iddialı tarzını konuşturan şarkıcı, manken yürüyüşü (catwalk) yaptığı etkileyici anları takipçileriyle buluşturdu. Videoda kendinden emin adımlarla podyum havası yaratan Madonna, yaşına meydan okuyan enerjisiyle hayranlarını büyüledi.

Dünyaca ünlü sanatçı, yıllardır müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Madonna’nın paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ve binlerce yoruma ulaştı. Bazıları Madonna'nın yaşlanmayı reddeden cesaretini ve özgüvenini alkışlarken, bir kesim ise bu tarzı "fazla iddialı" olarak nitelendirdi. Yorumlarda "Kraliçe Madonna", "67'de bile ikon" gibi övgüler öne çıkarken, eleştiriler de eksik olmadı.

Madonna'nın bu paylaşımı, özellikle son dönemde Milan Moda Haftası'nda Dolce & Gabbana defilesine katılması ve cesur kıyafet tercihleriyle birleşince sosyal medyayı iyice salladı. Pop müziğin kraliçesi, sınırları zorlayan duruşuyla bir kez daha kanıtladı ki yaş, onun için sadece bir rakam. Enerjisi ve özgünlüğüyle yeni nesillere ilham vermeye devam eden Madonna, bu videoyla hayran kitlesini ikiye böldü ve konuşulmaya devam ediyor.