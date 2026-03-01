Cennetin Çocukları'nda yaprak dökümü: İsmail Hacıoğlu'nun ardından dört veda daha

İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı İskender karakterinin yerine (veya devamı olarak) Alperen Duymaz diziye Kamil karakteriyle katıldı. Kamil, hafıza kaybı yaşayan ve bambaşka bir hayatın içine giren bir figür olarak ön plana çıkıyor. Alperen Duymaz'ın sahneleri 16 Mart 2026'dan itibaren ekrana gelecek.