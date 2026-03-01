İsmail Hacıoğlu’nun kadrodan çıkmasının ardından senaryoda büyük revizyonlar yapıldı. Yapım şirketi hikayeyi tamamen yeniden kurguladı. Çekimlere kısa bir ara verildi, ekip İstanbul’a dönerek yeni takvim oluşturdu.
Cennetin Çocukları'nda yaprak dökümü: İsmail Hacıoğlu'nun ardından dört veda daha
TRT 1’in sevilen dizisi Cennetin Çocukları’nda gelişmeler hız kesmiyor. Başroldeki ayrılığın ardından kadroda kapsamlı değişiklikler yaşanıyor. İzleyicileri şaşırtan peş peşe haberler geliyor. Senaryoda köklü bir yenilenme başladı. Dört oyuncu daha projeden ayrılıyor. İşte detaylar...
Yeni başrol için Alperen Duymaz’la anlaşma sağlandı. Dizide Kamil karakteri artık ön planda olacak. Önümüzdeki hafta setin tekrar çalışmaya başlaması bekleniyor. Ancak değişiklikler burada bitmedi. Gönül karakterini canlandıran Özgü Kaya da projeden ayrılıyor.
Gönül’ün anne ve babasını oynayan Yeşim Gül ile Alper Türedi de dizide yer almayacak. Bu vedalar izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı. Bir başka ayrılık haberi Ali Düşenkalkar’dan geldi. Süleyman karakteriyle ekranda olan oyuncunun hikâyesi tamamlanıyor.
Düşenkalkar, Baytar Ahmet’in bacanağı olarak tanınıyordu. Tüm bu gelişmelerle Cennetin Çocukları yepyeni bir döneme adım atıyor.
Senaryonun odağına Kamil karakteri yerleşecek. Yeni bölümlerin 9 Mart’ta ekrana gelmesi, Alperen Duymaz’ın sahnelerinin ise 16 Mart’ta yayınlanması planlanıyor.
Cennetin Çocukları dizisi, hayatın ağır darbelerini yemiş insanların umut, sevgi ve yeniden doğuş öyküsünü anlatır. Aile bağları, kaybolmuşluk duygusu ve iyileşme çabası derin duygusallıkla işlenir; izleyiciyi hem düşündürür hem de içini ısıtır. Dizi, her pazartesi saat 20.00’da TRT 1’de yayınlanıyor.
Cennetin Çocukları, anne-oğul kavuşma mücadelesini merkeze alarak affetme ve yeni başlangıç gücünü vurgular. Güçlü kadrosu ve dokunaklı anlatımıyla derin bir insan hikâyesi sunar.
Ege kıyısındaki Arafköy kasabasında geçen yapım, geçmiş yükleriyle yaşayan karakterlerin yollarının kesişmesini konu alır. Yönetmen Soner Caner, senarist Ali Kara’nın kaleminden çıkar
Dizi, zorlu geçmişli İskender’in (şimdi Kamil/İskender olarak devam eden hikâye) Ege’de cennet gibi Arafköy’e yolculuğunu anlatır. Sokaklar, yetimhaneler ve hapishanelerde büyüyen, bileğinin gücüyle ayakta kalan İskender, kasabada aradığı sevgi ve özlemi bulmayı diler. Karşısında hayat gerçekleri ve kendini yeniden inşa sınavları bekler.
Çocuklarını her şeyden üstün tutan Cennet Ana’nın hayatı, oğlu Kâmil’in gizemli kayboluşuyla altüst olur. Görme engelli kızı Ayşecik ile çiftlik işlerini yürütürken kayıp oğlunu bulmak için çaresizce savaşır. İskender’in yolu umut sembolü Cennet Ana ile kesişince her ikisinin hayatı değişir.
Cennetin Çocukları, Ege’nin eşsiz atmosferini ekrana taşır. Çekimler Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin nefes kesen manzaralarında yapılır. Pastoral ve dramatik havaya uyumlu otantik Ege dokusu, kayboluş-yeniden doğuş temalarına derin fon oluşturur. Senaryo Ali Kara’dan, yönetmenlik Soner Caner’den gelir; güçlü ekip ve görsellikle öne çıkar.
Dizide şu isimler yer alır: Alperen Duymaz (Kamil / İskender), Özgü Kaya (Gönül – eski başrol, ayrıldı), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Melisa Şenolsun (Ayla), Zafer Algöz (Şeref), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Kazım), Şebnem Doğruer (Cennet), Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Ali Gözüşirin (Aylak Adem), Elif Ongan Tekçe (Kevser), Bihter Dinçel (Arife), Ecem Çalhan (Sezen), Ada Mihiroğlu (Ayşe), Eda Akalın (Yasemin), Ekim Bölük (Nilüfer), Nehir Gökdemir (Menekşe), Münire Apaydın (Firdevs), Kılıç Kantarcı (Rıdvan) gibi usta oyuncular.
Cennetin Çocukları dizisinde son dönemde büyük bir deprem yaşandı. Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, 17 Şubat 2026'da başlayan ünlüleri hedef alan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve yasaklı madde kullandığını kabul etti.
Bu nedenle TRT ve yapım şirketi Motto Yapım tarafından kadrodan çıkarıldı. Dizinin hikâyesi baştan yazıldı, çekimlere kısa ara verildi ve ekip İstanbul'a döndü. Bu gelişmenin ardından senaryoda köklü değişiklikler yapıldı.
İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı İskender karakterinin yerine (veya devamı olarak) Alperen Duymaz diziye Kamil karakteriyle katıldı. Kamil, hafıza kaybı yaşayan ve bambaşka bir hayatın içine giren bir figür olarak ön plana çıkıyor. Alperen Duymaz'ın sahneleri 16 Mart 2026'dan itibaren ekrana gelecek.
