Ankara’ya yürüyen ve 17 gün boyunca direnen madencilerin ücretini ve devlet bankasına kredi borcunu ödemeyen Yıldızlar SSS Holding’in sahibi Sebahattin Yıldız hakkında, şimdi de ‘mala çökme’ iddiasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ihbar mesajı yazıldı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Balıkesirli sanayici Ergün Ayhan, Sebahattin Yıldız’ın, 60 yıllık geçmişi olan şirketlerine haksız yere ‘çöktüğünü’ belirterek ihbarda bulundu. Ayhan, “Türkiye’nin en büyük çökme operasyonunu ihbar ediyorum” diyerek Cumhurbaşkanı’ndan yardım istedi.

Ergün Ayhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Balıkesirli bir sanayiciyim. 60 yıllık geçmişi olan şirketimizde 40 yıl boyunca çocukluğumdan itibaren merhum babam Kemal Ayhan ile inşa ettiğimiz, Türkiye’de süt sektörünün ilk 5 firması arasında olan ve İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin ilk 500 şirket sıralamasında 268’inci sırada olan şirketlerimize ve mal varlığımıza Sebahattin Yıldız ve ailesi çökmüştür” dedi.

Ergün Ayhan, Sebahattin Yıldız’ın ele geçirdiğini iddia ettiği varlıklarını da şöyle açıkladı: Kay Süt Fabrikası, Kay Yem Fabrikası, Avrupa’nın en büyük 50 bin kapasiteli keçi çiftliği, 50 bin metrekare topraksız domates serası, 3 bin 500 dairelik konut ve ticari imarlı arsalar, benzin istasyonu, fastfood restorantı, 5 adet jeotermal kuyu, 150 adet tır ve kamyon, Kemal Ayhan’ın şahsına ait 65 adet taşınmaz.

KREDİ VAADİYLE KANDIRMIŞ

İş insanı Ergün Ayhan’ın iddiasına göre, Sebahattin Yıldız, Kemal Ayhan’a ulaşarak bankalardan bir sene içinde 100 milyon dolar kredi alacağı vaadinde bulundu. Bu vaat karşılığında yapılan sözleşmeyle Sebahattin Yıldız şirkette yetkili hale geldi. Ancak bu sırada Kemal Ayhan vefat etti. Ergün Ayhan, babası Kemal Ayhan’ın şüpheli bir şekilde öldüğünü, Yıldız’ın bunu fırsat bilip şirketlerine çöktüğünü iddia etti.