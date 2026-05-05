TÜİK’in Nisan ayı enflasyon verilerini yüzde 4,18 olarak açıklamasının ardından, milyonlarca çalışan ve emeklinin Temmuz zammı büyük ölçüde şekillendi. 4 aylık veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,64 zammı garantilerken, memurlar için hesaplama farklı işliyor.
SGK uzmanı maaş zammı için net rakam verdi: Emekli ve memur için ‘Eşitleme’ detayı
SGK Uzmanı Murat Göktaş’tan milyonları heyecanlandıran açıklama geldi. Temmuz zammı hesaplamalarında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi arasındaki oran farkını ortadan kaldıracak "tek zam" formülü masada.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
SGK Uzmanı Murat Göktaş, Habertürk canlı yayınında Temmuz zammına dair en güçlü senaryoları paylaştı. Göktaş’a göre, enerji fiyatları ve küresel piyasalardaki seyir belirleyici olsa da önümüzdeki iki ayın verileriyle birlikte:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: yüzde 19-20 bandında,
Memur ve Memur Emeklileri: yüzde 15-16 bandında bir artışla karşı karşıya kalacak.
Hükümetin üzerinde çalıştığı "maaş zammı eşitleme" formülü olduğu belirten Göktaş, mevcut sistemde toplu sözleşme ve enflasyon farkı nedeniyle memur emeklileri ile işçi emeklileri arasında dönem dönem oluşan makas farkının, yapılacak yeni bir düzenleme ile ortadan kaldırılması beklendiğini belirtti.
Göktaş, "Süreç içerisinde muhtemelen tüm emekli zamları eşitlenecek" diyerek yeni bir dönemin sinyalini verdi.
Yaklaşık 3,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren "en düşük emekli aylığı" konusunda ise kritik bir uyarı var. En düşük emekli aylığını artırmak için yasal bir zorunluluk bulunmadığını hatırlatan uzmanlar, hükümetin bu konuda özel bir tasarrufa gitmesi gerektiğini vurguluyor.
Eğer yasal düzenleme yapılmazsa, kök maaşı düşük olan birçok emekli, enflasyon zammına rağmen cebine giren rakamın değişmediği "sıfır zam" tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.
Memurlar yılın ilk yarısı için yüzde 11 toplu sözleşme zammı almıştı. Nisan sonu itibarıyla enflasyonun bu oranı aşmasıyla birlikte yüzde 3,28'lik bir fark oluştu.
Temmuz’da bu farka, ikinci yarı için belirlenen yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı da kümülatif olarak eklenecek.