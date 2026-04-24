Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik’te 2026 yılında da işçi ücretlerinin bir kısmının ödenmediğini açıkladı. Şirkete kesilen toplam 23 milyon TL’yi aşkın idari para cezasını kamuoyuyla paylaşan Bakanlık, alacakların bir kısmının bugün yatırıldığını bildirdi.

Birgün'de yer alan habere göre, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik’te süregelen hak gasplarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık, işletmede 2026 yılı içerisinde yapılan incelemelerde, işçilere ait ücret alacaklarının bir kısmının halen ödenmediğinin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, işçilerin alacaklarının bir kısmının şirket tarafından bugün yatırıldığını duyurdu.

MİLYONLUK CEZALAR

Açıklamada, şirketin sistematik hale gelen ödeme usulsüzlükleri nedeniyle geçmiş yıllarda maruz kaldığı ağır yaptırımlar ayrıntılarıyla paylaşıldı. Buna göre Doruk Madencilik'e;

2023 yılında: Toplu İş Sözleşmesi’nden kaynaklı alacakların ödenmemesi nedeniyle 3 milyon 284 bin 946 TL,

2025 yılında: Ücretlerin düzenli ödenmemesi ve sözleşme ihlalleri gerekçesiyle 20 milyon 292 bin 142 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

'KALAN TUTAR HAFTAYA YATIRILACAK'

Bakanlık, bugün (24.04.2026) itibarıyla şirket yetkililerinin alacakların 36 milyon TL’lik kısmını işçihesaplarına yatırdığını açıkladı. İşverenin, geriye kalan tüm borçları ise önümüzdeki hafta içerisinde ödeyeceğine dair taahhütte bulunduğu vurgulandı.

Sürecin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda idari yaptırımların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A. Ş. işyerine ilişkin yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Sürecin en başından itibaren konu ilgili birimlerce değerlendirilmiş hem işveren hem de işçi tarafı ile gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığında; işçi temsilcilerinin katılımıyla bir görüşme gerçekleştirilmiş, çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Yapılan değerlendirmelerde söz konusu işyeri hakkında Bakanlığımıza intikal eden başvurular doğrultusunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen denetim ve inceleme faaliyetleri kapsamında;

2023 yılında; Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı bireysel alacaklara ilişkin ödemelerin yapılmaması üzerine ise söz konusu işveren hakkında toplam 3.284.946 TL idari para cezası kesildiği,2025 yılına yönelik denetimlerde toplu iş sözleşmesinden doğan alacakların ödenmediği ve ücretlerin düzenli ödenmediği belirlenmiş olup bu kapsamda işveren hakkında toplam 20.292.142 TL idari para cezası kesildiği,2026 yılı içerisinde yapılan incelemelerde, işçilere ait ücret alacaklarının bir kısmının ödenmediğinin tespit edildiği vurgulanmıştır.

Ayrıca şirket yetkilileri tarafından, söz konusu alacakların 36 milyon TL’lik kısmının bugün (24.04.2026) işçilerin hesaplarına yatırıldığı, kalan kısmın ise işveren tarafından önümüzdeki hafta içerisinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiği Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İşçi alacaklarının eksiksiz ve zamanında ödenmesi ile çalışma hayatına ilişkin mevzuatın uygulanması konusunda gerekli tüm idari işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. İşveren tarafının taahhütlerini yerine getirmemesi halinde gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir. Süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."