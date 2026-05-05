Eski milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından, CHP Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Hamza Kürkçü, AmedSpor forması dağıtmasına tepki göstermişti.

"EGE BÖLÜCÜLERİN ELİNE GEÇİYOR"

Çıray, "Nereden nereye... Partinizi @halktvcomtr ve @szctelevizyonu gibi hiç eleştirmezseniz olacağı bu. CHP Atatürk'ün partisiyse bunu hemen ihraç etmeli. Değil mi Atatürkçüler. Dikkat! Ege bölücülerin eline geçiyor. Bir Emniyet Müdürü söylemişti; İzmir PKK'nın önemli eğitim yerlerinden biri oldu, diye." sözleriyle CHP yönetimini sert şekilde eleştirmişti.

Bu tepki üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aytun Çıray'ı sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Çıray, kendisini engelleyen Özel'i hedef aldı.

"HAİNE GÖSTERDİĞİ HOŞGÖRÜYÜ BANA GÖSTEREMEDİ"

Çıray, "Şeyh Sait'e "hain" diyemeyen... Sert konuşup Şeyh Sait'in ailesini kırmayın, diyen Amedsporlu Özgür Özel.. Haine gösterdiği hoşgörüyü bana gösteremedi. Bana uzun zamandır yoldaş tv'lerde ambargo uygulatmakla kalmayıp, şimdi X'de de engellemiş. Bu hoşgörüsüz, sansürcü zihniyet demokrasi getiremez ve Türkiye'yi yönetemez." dedi.