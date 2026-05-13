Lady Annie projesi kapsamında yer alan Snow Queen sahasında yürütülen sondaj çalışmalarında, yüksek kaliteli bakır rezervlerinin yanı sıra dikkat çekici düzeyde altın ve gümüş keşfedildi.

Austral Resources tarafından yapılan açıklamada, keşfin şirketin bölgedeki madencilik faaliyetleri açısından önemli bir potansiyel taşıdığı belirtildi.

Şirket yetkilileri, elde edilen sonuçların sahadaki rezerv potansiyelini artırabileceğini ifade ederek yeni sondaj çalışmalarının hızlandırılacağını duyurdu.

Bölgede daha önce ağırlıklı olarak bakır üzerine yürütülen faaliyetlerin, yeni keşifle birlikte altın ve gümüş üretim beklentilerini de güçlendirdiği kaydedildi.

Son yıllarda büyük madencilik şirketlerinin, artan maliyetler ve azalan rezervler nedeniyle yeni maden sahalarına yöneldiği ve özellikle Avustralya’daki keşiflerin sektör tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.