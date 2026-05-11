Soma’daki facianın ardından Soma Madencilik A.Ş.’den devralınan sahaları işleten kamu iştiraki Yeni Anadolu Madencilik, Konya Ilgın ve Tekirdağ Saray’daki faaliyetlerini sonlandırmak için hazırlıklarını tamamladı. Ancak şirketin bu bölgelerden çekilme kararı, beraberinde ciddi iddiaları getirdi.

"İHALESİZ DEVİR" İDDİASI: İŞTİRAKLER ARACI MI OLUYOR?

Tasfiye sürecindeki en tartışmalı başlık, maden sahalarının üçüncü şahıs ve firmalara devredilme yöntemi oldu. Odatv'nin haberine göre, iddialara göre süreç şu şekilde işliyor:

Yeni Anadolu Madencilik, kamu iştiraki olma avantajını kullanarak sahaları ihalesiz şekilde bünyesine katıyor. Bu sahaların, rödovans yöntemiyle işleten firmalara tüm hukuki haklarıyla devredildiği öne sürülüyor.

Kamu iştiraklerinin, sahaların ihalesiz olarak özel sektöre geçişinde bir nevi "aracı" konumuna geldiği ve bu süreçten sadece komisyon aldığı öne sürüldü.

TASFİYE KOMİSYONLARI ENVANTER ÇIKARIYOR

Saha düzeyinde atılan somut adımlar kapsamında, kontrol müdürlükleri bünyesinde özel tasfiye komisyonları kuruldu. Bu komisyonlar, taşınır ve taşınmaz mülkiyetlerin tespiti için yoğun bir envanter çalışması yürütüyor.

Öte yandan, ulaşılan komisyon raporlarında Konya Ilgın ve Tekirdağ Saray’daki maden sahalarının zarar ettiği öne sürülerek tasfiye sürecine gerekçe gösterildi.

KONTROL MÜDÜRLÜKLERİ KAPANMA YOLUNDA

Tasfiye sürecinin son halkası olarak, ruhsat hukukunun tamamen devredilmesinin ardından TKİ’nin her iki bölgedeki kontrol müdürlüklerinin de kapatılması bekleniyor. Bu hamle ile TKİ’nin ilgili bölgelerdeki idari ve denetim mekanizmalarının tamamen sonlanacağı öngörüldü.