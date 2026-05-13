İstanbul bu hafta sağanak yağmur altında. Bu geceden itibaren hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düşecek, perşembe günü gün boyu etkisini gösterecek olan sağanak yağış başlayacak.
AKOM İstanbul'u saat saat uyardı, buz kesecek, sağanak yağmur sel gibi yağacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 14 Mayıs Perşembe günü için İstanbulluları ani sıcaklık düşüşlerine ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı.Derleyen: Aykut Metehan
AKOM'un raporuna göre perşembe günü İstanbul için zor geçecek
Halihazırda 22-24°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği uyarısı yapıldı.
PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Bu serin havanın en yoğun hissedileceği gün Perşembe olacak. Perşembe günü sıcaklık en fazla 16°C'ye ulaşabilirken, kenti 3-7 kg arası gök gürültülü sağanak yağmur teslim alacak.
Ancak Cuma gününden itibaren yağış kenti terk ediyor ve sıcaklıklar yeniden 20°C'nin üzerine tırmanıyor.