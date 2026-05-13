935 bin liranın aylık getirisi uçtu; Bir banka rakiplerine fark attı

Parasını Türk lirasında tutan ve değer kaybetmemesini isteyen vatandaşlar, yatırımlarını mevduat hesaplarında değerlendirebiliyor.

Yunus Arıkan
Mevduat faizleri mevduat süresine göre bankadan bankaya değişiyor. Bankalar arasındaki oran farkı, yatırımcının yatırım adresini belirlemesinde temel etken oluyor.

935 bin liralık yatırımın 32 günlük net kazancını hesapladık, bankalar arasındaki farkları derledik.

İşte 935 bin liranın 32 günlük vade süresindeki getirisi...

Banka: İş Bankası
Ana Para: 935 bin lira
Faiz Oranı: % 38,5
Vade süresi: 32 gün
Net kazanç: 26 bin 37 lira

Banka: Yapı Kredi
Ana Para: 935 bin lira
Faiz Oranı: % 42
Vade süresi: 32 gün
Net kazanç: 28 bin 404 lira

Banka: Getir Finans
Ana Para: 935 bin lira
Faiz Oranı: %43
Vade süresi: 32 gün
Net kazanç: 29 bin 80 lira

Banka: QNB
Ana Para: 935 bin lira
Faiz Oranı: % 43,5
Vade süresi: 32 gün
Net kazanç: 29 bin 418 lira

Banka: ING
Ana Para: 935 bin lira
Faiz Oranı: % 45
Vade süresi: 32 gün
Net kazanç: 30 bin 432 lira

Banka: Alternatif Bank
Ana Para: 935 bin lira
Faiz Oranı: % 46
Vade süresi: 32 gün
Net kazanç: 31 bin 109 lira

