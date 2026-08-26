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Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işletmelerinde çalışan ve aylardır alamadıkları ücretleri için eyleme başlayan madenciler, görüşmeler neticesinde zafere yaklaştıklarını duyurdu. Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik işçileri, nihai durumun gün içerisinde belli olacağı ve bugünkü eylemin ertelendiği açıkladı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Doruk Madencilik işçilerinin; ücret ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle 16 gündür sürdürdüğü eyleme taraflar arasında büyük oranda uzlaşma sağlandığı gerekçesiyle bugünlük ara verildiği belirtildi.

.'SONUÇ BUGÜN BELLİ OLACAK'

"Heyetimizin Yıldızlar SSS Holding ile dün akşam 19.00'da başlayan ve sabah 02.30'a kadar süren görüşmesi sonrasında zafere yaklaşmış olduğumuzu duyururuz" denilen açıklamada, madencilerin ana alacaklarının büyük bir kısmı konusunda anlaşmaya varıldığı ve nihai durumun bugün yapılacak görüşmeler ve hesaplamaların ardından belli olacağı vurgulandı. Bu nedenle bugün yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde yapılması planlanan eylemin ertelendiği açıklandı.

ADLİYEYE GİDECEKLER

Madenci ve ailelerinin, dün akşam gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı ve Sendika'nın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'ya destek olmak için adliyeye gideceğine yer verilen açıklama şöyle:

"Heyetimizin Yıldızlar SSS Holding ile dün akşam 19.00'da başlayan ve sabah 02.30'a kadar süren görüşmesi sonrasında zafere yaklaşmış olduğumuzu duyururuz. Madencilerin ana alacaklarının büyük bir kısmı konusunda anlaşmaya varılmış olup nihai durum bugün yapılacak olan görüşmeler ve hesaplamalarla belli olacaktır. Bu gelişmeler sebebiyle yaptığımız oylama sonrasında bugün yapacağımız eylemler ve yapacağımız yürüyüşü erteleme kararı aldık. Madenciler ve ailelerimiz olarak, dün akşam gözaltına alınan Genel Başkanımız Gökay Çakır ve Başaran Aksu için Ankara Adliyesi'ne geçiyoruz. Basını ve kamuoyunu yoldaşlarımıza sahip çıkmaya, Ankara Adliyesi'ne bekliyoruz. Nihai durum belirli olana dek halkımızı dikkatle takip etmeye davet ediyor, bugüne kadar verilen destek ve dayanışma için şimdiden teşekkür ederiz."

Madencilerin 16 gündür kesintisiz sürdüğü eyleme dün aileleri de katılmıştı. Madenciler ve Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticileri 16 günde 7 defa gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Haziran ayında maaş ve kıdem tazminatlarını direnişleri sonucu alan ancak ücretsiz izin ve diğer tazminat alacakları hâlâ ödenmeyen Doruk Madencilik işçileri, Bağımsız Maden-İş öncülüğünde bir kez daha eyleme başlamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne taşınan eylemde üst üste iki gün 80'den fazla maden işçisi gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmışlardı. Ankara Valiliği ise bu sırada 15 gün boyunca kent genelinde bütün eylemleri yasaklamıştı. Sendika yetkilileri, bundan sonra muhataplarının holding değil bakanlık olduğunu dile getirmişlerdi. Sendika, Bakanlığa da çağrı yaparak görüşme talep etmişti.

İki hafta sonra dün ilk kez madenciler ve sendika yöneticilerinin yer aldığı bir heyet, ve Bakanlık yetkilileriyle görüşmüştü.