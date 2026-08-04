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Kaynak: ANKA

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçilerinin hak arayışı Ankara’da devam ediyor.

MADENCİLERİN ÇOCUKLARI DA ALANDA!

Ulus Meydanı’nda toplanan maden işçilerine, eşleri ve çocukları da destek verdi.

ULUS MEYDANI’NDA POLİS ABLUKASI!

Madencilerin bulunduğu Ulus Meydanı’nın çevresinin polis ekipleri tarafından çevrelendiği görüldü. Maden işçileri, “Emniyet yolu aç” sloganları attı.

“BURADA 600 KİŞİLİK BİR MAĞDURİYETİN SESİ VAR”

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, meydanda düzenlediği basın açıklamasında “Şu anda burada 100’e yakın arkadaşımız var. Sadece buradakiler değil mağdur olanlar, bunların toplamı 580 kişi. Gelemeyen arkadaşlarımız tarlada, tavuk kümeslerinde, inşaatlarda ekmek rıskının peşindeler. Buradakiler onları temsilen geldiler. Burada 600 kişilik bir mağduriyetin sesi var” ifadelerine yer verdi.

“Buradakiler anarşist değil, buradakiler hırsız değil buradakiler başka bir ülkenin insanı değil” Akçul, “Bunlar adam gibi maden işçileri. Açın yolumuzu, hedefimize ulaşalım, basınımıza açıklamamızı yapalım. Bırakın bizi de geçelim.” sözlerini sarf etti.

MADENCİLER YÜRÜYÜŞE BAŞLADI!

Doruk Madencilik işçileri, hakları için Ulus Meydanı’ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürüyüş başlattı. Madenciler, "Direne direne kazanacağız", "Madenciye verilen sözler tutulsun", "Ankara'ya selam, direnişe devam", "Ankara uyuma, madencine sahip çık" sloganları attı. Kortejin en başında, bir madenci iki küçük çocuğunun elinden tutarak ilerledi.

BAKANLIK MADENCİLERDEN HEYET İSTEDİ!

Birinci Meclis önünden yürüyüşe geçen madencilerin Meclis'e ilerlemesine polis izin vermedi. Yürüyüşlerini Tren Garı'nda tamamlayan madenciler, burada ikinci bir açıklama gerçekleştirdi

Madenciler, yaptıkları açıklamada, “Az önce, yaklaşık 1 saat önce buraya kadar yürümemize müsaade edildi. Burada şimdi bir heyet bakanlığımıza çağrıldı. Heyeti oluşturacağız. Adımlar gelmeye başladı” diyerek “Burada yineliyorum. Bu çocukların yüzü gülmeden, hakkımızı almadan Ankara’dan gitmeyeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

MECLİS’E YÜRÜYECEKLERİNİ DUYURMUŞLARDI!

Ankara’da devam ettirdikleri direnişin 8. gününde Kuğulu Park’ta basın açıklaması gerçekleştiren Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın garantörlüğünde haziran ayında imzalanan protokole rağmen işçilerin alacaklarının ödenmediğini belirtmişti. Kocabıyık, işçilerin 4 Ağustos Salı günü saat 11.00’de Ulus Meydanı’ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürüyeceğini duyurmuştu.