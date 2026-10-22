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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Lütfi Arıboğan hakkında iddianame hazırlandı.

Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinin 7'nci fıkrası kapsamında hazırlanan iddianamede Arıboğan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin hazırlanmasının ardından Arıboğan hakkında hakkında 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Lütfi Arıboğan, kamuoyunda “2011 futbolda şike soruşturması” olarak anılan dönemde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ve spor camiasını hedef alan operasyonlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 25 Aralık 2025'te ifadeye çağrılmıştı.

Arıboğan, eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ve avukat İlhan Helvacı ile birlikte ifade vermiş, daha sonra serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dört kişinin “FETÖ” mensubu kamu görevlilerince usulsüz yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili Mehmet Baransu'yla irtibatlı olarak işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunduğunu belirtmişti.

Savcılık, Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı'yı adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Hakimlik ise Arıboğan ve Helvacı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar vermişti.