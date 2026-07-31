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Kaynak: İHA

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi girişinde gece saatlerde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Edirne Bayırı Mezarlığı mevkiinde seyreden tır, henüz netleşmeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarında yer alan bariyerlere çarpan araç, çarpmanın etkisiyle savrularak yan yattı.

İhbar üzerine kaza mahalline hızla polis ve emniyet güçleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde tır sürücüsünün kazadan herhangi bir yara almadan kurtulduğu belirlendi.

Devrilen tırın yoldan çekilmesi ve ulaşımın aksamaması için bölgeye vinç çağrılarak tahliye çalışması yürütüldü. Müdahale süresince ilçe girişindeki araç trafiği polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.