Açlık sınırının 35 bin TL'ye dayandığı mevcut ekonomik koşullarda, hayat mücadelesi veren milyonlarca emekli için geçinmek artık bir mucizeye dönüştü. İlerleyen yaşlarına rağmen çalışmak zorunda kalan yüz binlerce emeklinin umutları, yetersiz zam oranları ve kök maaş sistemiyle bir kez daha suya düştü.

ZAM ENFLASYONA YENİK DÜŞTÜ, İYİLEŞTİRME GÜNDEMDE YOK

Hükümetin ajandasında emekliye yönelik bir refah payı artışı veya iyileştirme bulunmuyor. Yılın ilk yarısı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen yüzde 17,76'lık enflasyon farkı zammı, yalnızca geçmiş 6 aylık kaybı telafi etmeye yönelik bir adım olarak kaldı. Uzmanlar, önümüzdeki 6 aylık süreçte emekli maaşları ile enflasyon arasındaki uçurumun daha da büyüyeceği uyarısında bulunuyor.

"KÖK MAAŞ" DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEMİYOR

Emeklilerin yıllardır en büyük mağduriyeti yaşadığı konu ise "kök aylık" sistemi. Emeklilerin SGK sistemindeki prim ödemelerine ve çalışma günlerine göre hesaplanan gerçek maaşı olan kök aylık, birçok emekli için devletin belirlediği taban aylığın çok altında kalıyor.

Örneğin; kök maaşı 17 bin TL olan bir emekli, yüzde 17,75'lik Temmuz zammıyla 20.017,5 TL’yi aldı. Ancak en düşük emekli aylığının yasal düzenlemeyle 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasına rağmen, aradaki fark ödemeleri henüz hesaplara yansımadı.

3.552 TL'LİK FARK İÇİN SGK TAKVİMİ BEKLENİYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan torba yasa ile en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılması kesinleşti. Kök aylığı bu tutarın altında kalan emekliler için aradaki fark yine Hazine tarafından karşılanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayı maaşlarını eski taban sınır olan 20 bin TL üzerinden aldı. Şimdi ise gözler, oluşan 3.552 TL'lik farkın yatırılacağı tarihe çevrildi. Bu ödemelerin, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Ağustos ayı içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirleyeceği bir takvimle hesaplara aktarılması bekleniyor.

Memur emeklilerinin yüzde 13,52'lik Temmuz zammından doğan 14 günlük maaş farkı ödemeleri ise ayrı bir takvim üzerinden yürütülecek.

AZİZ ÇELİK: LÜTUF DEĞİL, OTOMATİK ARTIŞ OLMALI

Sosyal Politika Uzmanı Aziz Çelik, yaşanan bu gecikmeye ve sisteme sert tepki gösterdi. Çelik, en düşük emekli aylığı için her dönem ayrı bir yasal düzenleme yapılmasını eleştirerek şunları kaydetti:

“Peki neden bu gecikme? İnat ve göz boyama zihniyeti yüzünden! Oysa yasaya bir kerelik bir düzenleme eklenir ve tıpkı diğer emekli aylıkları gibi en düşük emekli aylığı da otomatik artabilir. Ancak her dönem bir lütufmuşçasına özel bir kanuni düzenleme hazırlanıyor. Maksat hükümetin artırdığı propagandasını yapmak! Sonuçta emekliler mağdur oluyor ve alacakları kuş kadar farkı bile gecikmeyle alıyorlar.”