Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Aylık 260 bin lira maaşla 50 bin Türk işçi alacaklar: Süreç resmen başladı

Aylık 260 bin lira maaşla 50 bin Türk işçi alacaklar: Süreç resmen başladı

Almanya'da iş gücü eksikliğini gidermek amacıyla "Nitelikli Göçmenlik Yasası" kapsamındaki kontenjanları güncelledi. Türk vatandaşları için vize başvuru süreci resmen açıldı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Aylık 260 bin lira maaşla 50 bin Türk işçi alacaklar: Süreç resmen başladı - Resim: 1

Almanya, ülkede giderek derinleşen kronik iş gücü eksikliğini gidermek amacıyla "Nitelikli Göçmenlik Yasası" kapsamındaki kontenjanları yeniledi.

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Aylık 260 bin lira maaşla 50 bin Türk işçi alacaklar: Süreç resmen başladı - Resim: 2

Sözcü'de yer alan habere göre, yapılan son güncellemeler birlikte; sağlık, teknoloji ve mühendislik sektörlerinde faaliyet gösteren Türk vatandaşları için vize başvuru süreci resmen açıldı.

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Aylık 260 bin lira maaşla 50 bin Türk işçi alacaklar: Süreç resmen başladı - Resim: 3

Almanya'nın yeni dönem istihdam projeksiyonlarında en büyük öncelik sağlık sektörüne ayrılmış durumda.

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Aylık 260 bin lira maaşla 50 bin Türk işçi alacaklar: Süreç resmen başladı - Resim: 4

Ülkedeki demografik değişim ve hızla yaşlanan nüfus nedeniyle sağlık sisteminde oluşan aşırı yükü hafifletmek isteyen federal hükümet, 50 bin uzman sağlık personelini ülkeye getirmeyi hedefliyor.

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Aylık 260 bin lira maaşla 50 bin Türk işçi alacaklar: Süreç resmen başladı - Resim: 5

Yasal başvuru şartlarını sağlayan adaylar için son derece cazip bir finansal paket sunuluyor.

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Aylık 260 bin lira maaşla 50 bin Türk işçi alacaklar: Süreç resmen başladı - Resim: 6

Yıllık 60 bin Euro'ya (aylık yaklaşık 260 bin TL) ulaşan kazanç imkanı bulunuyor.

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Aylık 260 bin lira maaşla 50 bin Türk işçi alacaklar: Süreç resmen başladı - Resim: 7

"Uzman Hemşire" pozisyonları için yıllık brüt maaş 45.000 Euro ile 60.000 Euro arasında değişkenlik gösteriyor.

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Aylık 260 bin lira maaşla 50 bin Türk işçi alacaklar: Süreç resmen başladı - Resim: 8

Belirlenen taban maaşlar; adayın mesleki kıdemine, gece nöbeti primlerine, bölgesel ödeneklere ve sağlanan sosyal haklara bağlı olarak daha da yükselebiliyor.

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Aylık 260 bin lira maaşla 50 bin Türk işçi alacaklar: Süreç resmen başladı - Resim: 9

Devlet hastanelerinde, özel kliniklerde ve yaşlı bakım merkezlerinde doğrudan hasta takibi ve bakımı üstlenecek personel adayları aranıyor.

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Aylık 260 bin lira maaşla 50 bin Türk işçi alacaklar: Süreç resmen başladı - Resim: 10

Bilişim, yazılım ve mühendislik disiplinlerinde nitelikli iş gücü sunacak profesyoneller de bu adaylar arasında yer alan meslek grubunda yer aldı.

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