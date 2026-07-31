Almanya, ülkede giderek derinleşen kronik iş gücü eksikliğini gidermek amacıyla "Nitelikli Göçmenlik Yasası" kapsamındaki kontenjanları yeniledi.
Aylık 260 bin lira maaşla 50 bin Türk işçi alacaklar: Süreç resmen başladı
Almanya'da iş gücü eksikliğini gidermek amacıyla "Nitelikli Göçmenlik Yasası" kapsamındaki kontenjanları güncelledi. Türk vatandaşları için vize başvuru süreci resmen açıldı.Gülsüm Hülya Sundu
Sözcü'de yer alan habere göre, yapılan son güncellemeler birlikte; sağlık, teknoloji ve mühendislik sektörlerinde faaliyet gösteren Türk vatandaşları için vize başvuru süreci resmen açıldı.
Almanya'nın yeni dönem istihdam projeksiyonlarında en büyük öncelik sağlık sektörüne ayrılmış durumda.
Ülkedeki demografik değişim ve hızla yaşlanan nüfus nedeniyle sağlık sisteminde oluşan aşırı yükü hafifletmek isteyen federal hükümet, 50 bin uzman sağlık personelini ülkeye getirmeyi hedefliyor.
Yasal başvuru şartlarını sağlayan adaylar için son derece cazip bir finansal paket sunuluyor.
Yıllık 60 bin Euro'ya (aylık yaklaşık 260 bin TL) ulaşan kazanç imkanı bulunuyor.
"Uzman Hemşire" pozisyonları için yıllık brüt maaş 45.000 Euro ile 60.000 Euro arasında değişkenlik gösteriyor.
Belirlenen taban maaşlar; adayın mesleki kıdemine, gece nöbeti primlerine, bölgesel ödeneklere ve sağlanan sosyal haklara bağlı olarak daha da yükselebiliyor.
Devlet hastanelerinde, özel kliniklerde ve yaşlı bakım merkezlerinde doğrudan hasta takibi ve bakımı üstlenecek personel adayları aranıyor.
Bilişim, yazılım ve mühendislik disiplinlerinde nitelikli iş gücü sunacak profesyoneller de bu adaylar arasında yer alan meslek grubunda yer aldı.