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Mercedes-Benz, ticari minibüs çizgisinden sıyrılarak "Grand Limousine" olarak tanımladığı elektrikli VLE ailesine en güçlü üyesini ekledi. Şirket, tek motorlu VLE 300 versiyonunun ardından çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli VLE 400 4MATIC modelini resmen pazara sundu.

ÇİFT MOTORLU GÜÇ VE YÜKSEK ÇEKİŞ KAPASİTESİ

Arka aksa eklenen yeni elektrik motoruyla tam bir VIP performans aracına dönüşen VLE 400 4MATIC, toplamda 310 kW (421 hp) güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 6.5 saniyede ulaşan model, 4MATIC sisteminin sağladığı ekstra tork sayesinde yük çekme kapasitesini 1.75 tondan 2.5 tona çıkararak karavan ve tekne kullanımı için de ideal bir seçenek oluşturuyor.

800 VOLT ALTYAPI İLE HIZLI ŞARJ VE YÜKSEK MENZİL

115 kWsa kapasiteli NMC batarya paketiyle donatılan araç, WLTP standartlarına göre tek şarjla 654 km menzil vadediyor. 800V mimarisinin getirdiği 300 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya, yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa 25 dakikada ulaşıyor. Cihaz, yalnızca 15 dakikalık şarjla 355 km menzil kazanabiliyor.

MBUX SUPERSCREEN VE 8 KİŞİLİK OTURMA KAPASİTESİ

Araçta MBUX Superscreen, head-up display, Sky View panoramik cam tavan ve ısıtmalı elektrikli VIP koltuklar gibi lüks donanımlar opsiyonel olarak sunuluyor. 5, 6 ve 7 kişilik konfigürasyonlara ilave olarak 8 kişilik oturma düzeniyle de tercih edilebilen modelin 5 kişilik versiyonu Almanya'da 78.452 euro, 6 kişilik versiyonu ise 78.909 euro fiyat etiketiyle alıcı bekliyor.