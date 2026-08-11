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Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku transferinde sona geldiği öne sürüldü.

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Belçikalı santrfor için kritik bir aşamanın daha geride kaldığını yazdı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Lukaku için yaptığı teklifi yükselterek Napoli'ye 6 milyon Euro bonservis bedeline ek olarak 2 milyon Euro bonus önerdi.

SAĞLIK DURUMU ENDİŞE YARATTI

Transfer görüşmelerinde son aşamaya gelinirken Fenerbahçe teknik heyetinin Lukaku'nun fiziksel durumuyla ilgili bazı soru işaretleri yaşadığı ve bu nedenle sürecin neredeyse durma noktasına geldiği belirtildi. Ancak bu endişelerin de kısa sürede giderildiği aktarıldı.

LUKAKU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Belçikalı yıldızın Fenerbahçe için gerçekleştirilen sağlık kontrollerini başarıyla geçtiği ve transferin önündeki önemli engellerden birinin ortadan kalktığı ifade edildi.

Haberde, sağlık kontrollerinden olumlu sonuç alınmasının ardından Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferinin "fiilen tamamlanmış" olarak değerlendirilebileceği öne sürüldü.