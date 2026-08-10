Fenerbahçe'de gözler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Sturm Graz rövanşına çevrilirken, yönetim transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oluyor: Kritik maç öncesi resmi teklif yapıldı
Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz karşısında play-off biletini almak için sahaya çıkacak Fenerbahçe'de bir yandan da santrfor transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.Furkan Çelik
Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Avusturya'dan play-off biletiyle dönmeyi hedefliyor.
Kritik karşılaşma öncesinde ise Fenerbahçe'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı santrfor transferinde önemli bir gelişme yaşandı.
LUKAKU İÇİN YENİ RESMİ TEKLİF
Fenerbahçe, dünyaca ünlü Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun transferi için Napoli'ye yeni bir resmi teklif gönderdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-lacivertlilerin 33 yaşındaki golcü için yaptığı teklif 6 milyon Euro'yu aşıyor.
Fenerbahçe ile Napoli arasındaki kulüpler düzeyindeki görüşmeler devam ederken tarafların anlaşmaya giderek yaklaştığı ifade edildi.
LUKAKU İLE ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendiren en önemli gelişme ise oyuncu cephesinde yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin Romelu Lukaku ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı belirtildi.
Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Belçikalı yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Lukaku'nun daha önce Başkan Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmaya ikna olduğu ifade edilmişti.
Bu gelişmelerin ardından transferin tamamlanması için gözler Fenerbahçe ile Napoli arasında gerçekleştirilecek görüşmelere çevrildi.