Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oluyor: Kritik maç öncesi resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oluyor: Kritik maç öncesi resmi teklif yapıldı

Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz karşısında play-off biletini almak için sahaya çıkacak Fenerbahçe'de bir yandan da santrfor transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oluyor: Kritik maç öncesi resmi teklif yapıldı - Resim: 1

Fenerbahçe'de gözler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Sturm Graz rövanşına çevrilirken, yönetim transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oluyor: Kritik maç öncesi resmi teklif yapıldı - Resim: 2

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Avusturya'dan play-off biletiyle dönmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oluyor: Kritik maç öncesi resmi teklif yapıldı - Resim: 3

Kritik karşılaşma öncesinde ise Fenerbahçe'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı santrfor transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oluyor: Kritik maç öncesi resmi teklif yapıldı - Resim: 4

LUKAKU İÇİN YENİ RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun transferi için Napoli'ye yeni bir resmi teklif gönderdi.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oluyor: Kritik maç öncesi resmi teklif yapıldı - Resim: 5

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-lacivertlilerin 33 yaşındaki golcü için yaptığı teklif 6 milyon Euro'yu aşıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oluyor: Kritik maç öncesi resmi teklif yapıldı - Resim: 6

Fenerbahçe ile Napoli arasındaki kulüpler düzeyindeki görüşmeler devam ederken tarafların anlaşmaya giderek yaklaştığı ifade edildi.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oluyor: Kritik maç öncesi resmi teklif yapıldı - Resim: 7

LUKAKU İLE ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendiren en önemli gelişme ise oyuncu cephesinde yaşandı.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oluyor: Kritik maç öncesi resmi teklif yapıldı - Resim: 8

Sarı-lacivertlilerin Romelu Lukaku ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı belirtildi.

Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Belçikalı yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oluyor: Kritik maç öncesi resmi teklif yapıldı - Resim: 9

Lukaku'nun daha önce Başkan Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmaya ikna olduğu ifade edilmişti.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oluyor: Kritik maç öncesi resmi teklif yapıldı - Resim: 10

Bu gelişmelerin ardından transferin tamamlanması için gözler Fenerbahçe ile Napoli arasında gerçekleştirilecek görüşmelere çevrildi.

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