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2000 yılı Ballon d'Or sahibi Luis Figo, Daily Mail'de yayımlanan köşe yazısında FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu hedef aldı.

Yazısına çarpıcı ifadelerle başlayan Portekizli futbol adamı, "FIFA'nın sorunları hakkında 10 bin kelime yazabilirim. Ama çözüm üç kelimeden ibaret; Infantino gitmeli." dedi.

FIFA PROJESİNE TEPKİ

Figo'nun eleştirilerinin merkezinde, FIFA'nın Dünya Kupası'nın ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurarak organizasyondan pay satmayı planlayan projesi yer aldı.

Yoğun tepkilerin ardından projeden geri adım atılmasını yeterli bulmayan Figo, bunun istifayla sonuçlanması gerektiğini savundu.

'GÖRDÜĞÜM EN BENCİL DAVRANIŞ'

UEFA danışmanlığı görevini de sürdüren eski yıldız, "Son 10 günde ortaya çıkanlar, hayatım boyunca gördüğüm en yakışıksız, en sinsi ve en bencil davranış biçimiydi." ifadelerini kullandı.

"KENDİ ÇIKARINI FUTBOLUN ÖNÜNE KOYDU"

Gianni Infantino'nun kişisel kazanç peşinde olduğunu öne süren Figo, "Neden bu operasyon sonunda yılda 30 milyon dolar kazanacağını açıkça söylemedin? Infantino, FIFA Başkanlığı makamının itibarını zedeledi. Yalan söyledi, insanları yanılttı ve hizmet etmesi gereken futbol üzerinden kişisel çıkar sağlamaya çalıştı." dedi.

'FUTBOLU KURTARMAK İÇİN HEMEN GİTMELİ'

Figo ayrıca son dönemde yaşanan Dünya Kupası tartışmalarını da hatırlatarak, Infantino'nun artık destek kaybettiğini savundu.

Portekizli efsane, "Artık onurunu kurtarmak için çok geç olabilir ama futbolu kurtarmak için hâlâ geç değil. Gitmeli. Hem de hemen." sözleriyle FIFA Başkanı'nın istifasını istedi.

Figo, bu açıklamalarıyla Gianni Infantino'nun görevden ayrılmasını açık şekilde talep eden ilk dünya futbol yıldızlarından biri oldu.