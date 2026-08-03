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Kaynak: AA

Galler Futbol Federasyonu, Sky News'e yaptığı açıklamada FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 2027-2031 dönemi için yeniden adaylığına verdiği desteği geri çektiğini duyurdu.

Bu kararla birlikte Galler, Infantino'ya desteğini resmen çeken ilk ulusal futbol federasyonu olarak kayıtlara geçti.

TARTIŞMALI PROJE GERİ ÇEKİLDİ

Kararın arka planında FIFA'nın kısa süre önce gündeme getirdiği FIFA Forward Enterprise (FFE) projesi yer aldı.

Söz konusu proje, Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının ticari haklarını yönetecek yeni bir yapıda özel yatırımcılara azınlık hissesi verilmesini öngörüyordu. Ancak konfederasyonlar ve ulusal federasyonlardan gelen yoğun tepkinin ardından FIFA projeden geri adım attı.

CONCACAF'TAN "HESAPLAŞMA" ÇAĞRISI

Infantino üzerindeki baskıyı artıran bir diğer açıklama ise CONCACAF'tan geldi.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayip Futbol Federasyonları Konfederasyonu, FIFA yönetiminin son dönemdeki kararlarını eleştirerek mevcut başkanlık dönemiyle ilgili "kapsamlı bir hesaplaşma" yapılması gerektiğini savundu.

UEFA: GÜVEN CİDDİ ŞEKİLDE SARSILDI

UEFA da FIFA'nın tartışmalı projeyi geri çekmesini memnuniyetle karşılarken, yaşanan sürecin FIFA yönetimine duyulan güveni ciddi biçimde zedelediğini belirtti.

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, FIFA'nın mevcut yönetiminin yalnızca UEFA'nın değil, futbol ailesinin birçok üyesinin de güvenini kaybettiğini ifade ederken, benzer süreçlerin tekrar yaşanmaması için diğer konfederasyonlarla ortak çalışma yürütüleceğini açıkladı.