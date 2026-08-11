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Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, yeni sezon öncesinde şampiyonluk yarışından Şampiyonlar Ligi hedeflerine, Muhammed Salah'ın Türkiye'ye gelişinden Mauro Icardi ve Fernando Muslera'nın ayrılığına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki futbolcu, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin İstanbul'da düzenlediği GSYİAD Talks etkinliğine katıldı.

'4 SENE ÖNCE HAYAL DAHİ EDEMEZDİM'

Galatasaray'a transfer olduğu dönemde yaşayacağı başarıları hayal edemediğini belirten Torreira, "4 sene önce her mayıs ayında şampiyonluk kupası kazanacağımı düşünemezdim. Tabii bunun bedeli var; hafta içi ve hafta sonu sürekli çalışmak gerekiyor. Bence 4 senede inanılmaz başarılara imza attık. Her sene ayrı bir meydan okuma ve bu sene de daha fazlasını kazanmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TORREIRA'DAN SALAH VURGUSU

Türk futbolunun her geçen sezon geliştiğini ifade eden Uruguaylı yıldız, Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Muhammed Salah üzerinden Süper Lig'de yükselen rekabete dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şampiyon dışında bir kelime yok bizim için. Her sene bu kelimenin altını doldurmak önemli. Türk futbolu gelişiyor. Bu sezon her zamankinden daha zor olacak. Salah gibi asla buraya geleceğini düşünmediğimiz isimler geliyor ve lig gelişiyor."

Torreira, hazırlık döneminde alınan sonuçlara rağmen Galatasaray'ın hedefinin değişmediğini belirterek, "5'te 5 yaparak tarihe geçmek istiyoruz" diye konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN İDDİALI SÖZLER

Galatasaray'ın hedeflerinin yalnızca Süper Lig ile sınırlı olmadığını vurgulayan Torreira, Avrupa için de oldukça iddialı konuştu.

Tecrübeli oyuncu, "Beşinci şampiyonluğu istiyoruz. Avrupa'da da hedeflerimiz var. Galatasaray bayrağını Şampiyonlar Ligi'nin tepesinde görmek istiyoruz. Geçen sezon başarılı maçlara imza attık. Taraftarlarımız bunları hak ediyor." diyerek Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine de dikkat çekti.

İLK BAKTIĞIM MAÇLAR DERBİLER

Uruguaylı futbolcu, Süper Lig fikstürü açıklandığında özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının tarihlerine baktığını söyledi.

Geçen sezon Fenerbahçe karşısında attığı golün ardından babasıyla yaşadığı anı unutamadığını ve bunun gibi anları ömrü boyunca hatırlayacağını ifade etti.

'TEK KALDIM GİBİ HİSSEDİYORUM'

Fernando Muslera ve Mauro Icardi hakkında da konuşan Torreira, "Tek kaldım gibi hissediyorum. Muslera gitti, o benim için ayrı bir öneme sahipti. İlk geldiğimde kaptandı ve taraftarın sevgilisiydi. Icardi'nin de takım ve benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Benim için kardeş gibiydi." dedi.

İki ismin Galatasaray'da önemli liderler olduğunu vurgulayan Torreira, "İkisi de çok büyük liderler ve oyuncular. Onların ayrılığı üzücü olsa da daim olan tek şey Galatasaray. Taraftar olarak devam edecekler. 4 senede birlikte büyük başarılara imza attık. Bir gün benim de buradaki maceram bitecek. Acıtsa da Galatasaray'ın taraftarı olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullanarak kulübün isimlerin üzerinde olduğunu vurguladı.

'BENDEN NE ZAMAN BIKARLARSA O ZAMAN GİDERİM'

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Torreira, "Ailem ve arkadaşlarım da burada keyif alıyor. Harika bir yer. Kemerburgaz'da çok zaman geçirmeye çalışıyorum. Türkiye'nin en iyi kulübü için oynuyorum. Zorlu anlarımız oldu. Bu mücadelelerden galip çıkmayı bildik. Benden ne zaman bıkarlarsa, o zaman gideceğimi düşünüyorum." diyerek Türkiye'deki hayatından memnun olduğunu dile getirdi.

OKAN BURUK'A ÖVGÜ

Teknik direktör Okan Buruk ile ilişkisine de değinen Torreira, "Her oyuncunun neye ihtiyacı olduğunu iyi biliyor. Bana çok fazla empatiyle yaklaştı. Kendisine müteşekkirim. Şahsi olarak zor anlarımda bana izin verdi, ailemle vakit geçirdim. Kadro kurma konusunda da uzman." sözleriyle hocasından övgüyle bahsetti.

TARAFTARA MESAJ: 'SAKİN OLSUNLAR'

Yeni sezon öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenen Uruguaylı yıldız, "Sakin olsunlar. Sezon başında gerginlikler normal. Biz bu baskıya alışığız. Her takım sezona sıfır puanla başlar. Biz çok iyi hazırlandık ve desteği bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.