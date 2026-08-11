Alman Hava Kuvvetleri’nin gücünü artırmayı hedefleyen İş Birlikçi Savaş Uçağı (CCA) Programı doğrultusunda Boeing Australia ile Rheinmetall güçlerini birleştirdi.
Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar
Boeing Australia ve Rheinmetall, Almanya'nın İş Birlikçi Savaş Uçağı (CCA) Programı için MQ-28 Ghost Bat'i önerdi. 2029'a kadar operasyonel hale gelmesi planlanan proje kapsamında Almanya'da entegrasyon altyapısı kurulacak. Hava kuvvetlerinin 400 adede kadar insansız uçak tedarik etmesi bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
İki savunma devi, insanlı savaş jetleriyle entegre çalışacak insansız hava aracı MQ-28 Ghost Bat platformunu Almanya'ya resmi olarak teklif etti.
Anlaşma çerçevesinde Rheinmetall, projenin Almanya'daki sistem yöneticisi konumunu üstlenecek.
Şirket; platformun ulusal gereksinimlere uyarlanması, operasyonel yönetimi, bakımı ve lojistik süreçlerinden sorumlu olacak.
MQ-28’e Alman menşeili sensör, mühimmat ve görev yazılımlarının eklenebilmesi için ülke sınırları içerisinde bağımsız bir sistem entegrasyon merkezi hayata geçirilecek.
Yerel sanayi katkısını artırmayı amaçlayan projede Diehl Defence, Rohde & Schwarz ve HENSOLDT gibi önde gelen Alman şirketleri de rol alacak.
İki ülkeden mühendisler, kurulacak dijital çalışma alanlarında yeni yazılım ve donanım çözümlerini ortaklaşa geliştirecek.
Böylece hava aracındaki Alman bileşen oranının zamanla artırılması ve fikri mülkiyet haklarının Almanya'da kalması sağlanacak.
Rheinmetall Üst Yöneticisi Armin Papperger, yapılan iş birliğine ilişkin şunları kaydetti:
“Boeing Defence Australia ile ortaklığımız sayesinde MQ-28’i Bundeswehr’in ihtiyaçlarına en uygun şekilde uyarlamak için gerekli temeli oluşturuyoruz. Sistem entegratörü olarak entegrasyon, işletme ve geliştirme süreçlerinin tek elden yürütülmesini sağlarken Almanya ve Avrupa’da kurulacak sanayi merkeziyle yerel katma değeri de güçlendiriyoruz.”
Fransa ve İspanya ile sürdürülen FCAS projesindeki aksamaların ardından Almanya'nın başlattığı ulusal CFSN (Combat Fighter System Nucleus) girişimi kapsamında yürütülen programda, Alman Hava Kuvvetlerinin toplam CCA ihtiyacının 400 uçağa kadar çıkabileceği öngörülüyor.
Mevcut uçuş testlerini başarıyla tamamlamış olan MQ-28’in tercih edilmesinin, Almanya'ya sıfırdan platform geliştirmek zorunda kalmadan 2029 yılına kadar harbe hazır CCA yeteneği kazandıracağı değerlendiriliyor.
Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ve müttefik ülkeler için geliştirilen ve bugüne kadar 150’den fazla test uçuşu icra eden MQ-28 Ghost Bat, öne çıkan şu yetenekleriyle dikkat çekiyor:
Çok Yönlü Görev Yapısı: Keşif, gözetleme, elektronik harp ve silah entegrasyonu gibi farklı operasyonel rollere hızla uyarlanabilir.
Esnek Mimari: Açık ve modüler sistem altyapısı sayesinde yeni donanım ile yazılımların platforma kolayca eklenmesine olanak tanır.
Maliyet ve Risk Avantajı: İnsanlı uçaklarla ortak veya bağımsız görev icra edebilen yarı otonom platformlar, pilot hayati riskini en aza indirirken düşük tedarik maliyetleriyle yüksek adetlerde konuşlandırılabilir.
Küresel ölçekte benzer otonom sistem çalışmaları hız kazanırken ABD'de de General Atomics (YFQ-42A), Anduril (YFQ-44A) ve Northrop Grumman (YFQ-48A) gibi üreticilerin CCA platformlarına yönelik geliştirme ve test süreçleri devam ediyor.