Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar

Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar

Boeing Australia ve Rheinmetall, Almanya'nın İş Birlikçi Savaş Uçağı (CCA) Programı için MQ-28 Ghost Bat'i önerdi. 2029'a kadar operasyonel hale gelmesi planlanan proje kapsamında Almanya'da entegrasyon altyapısı kurulacak. Hava kuvvetlerinin 400 adede kadar insansız uçak tedarik etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 1

Alman Hava Kuvvetleri’nin gücünü artırmayı hedefleyen İş Birlikçi Savaş Uçağı (CCA) Programı doğrultusunda Boeing Australia ile Rheinmetall güçlerini birleştirdi.

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 2

İki savunma devi, insanlı savaş jetleriyle entegre çalışacak insansız hava aracı MQ-28 Ghost Bat platformunu Almanya'ya resmi olarak teklif etti.

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 3

Anlaşma çerçevesinde Rheinmetall, projenin Almanya'daki sistem yöneticisi konumunu üstlenecek.

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 4

Şirket; platformun ulusal gereksinimlere uyarlanması, operasyonel yönetimi, bakımı ve lojistik süreçlerinden sorumlu olacak.

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 5

MQ-28’e Alman menşeili sensör, mühimmat ve görev yazılımlarının eklenebilmesi için ülke sınırları içerisinde bağımsız bir sistem entegrasyon merkezi hayata geçirilecek.

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 6

Yerel sanayi katkısını artırmayı amaçlayan projede Diehl Defence, Rohde & Schwarz ve HENSOLDT gibi önde gelen Alman şirketleri de rol alacak.

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 7

İki ülkeden mühendisler, kurulacak dijital çalışma alanlarında yeni yazılım ve donanım çözümlerini ortaklaşa geliştirecek.

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 8

Böylece hava aracındaki Alman bileşen oranının zamanla artırılması ve fikri mülkiyet haklarının Almanya'da kalması sağlanacak.

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 9

Rheinmetall Üst Yöneticisi Armin Papperger, yapılan iş birliğine ilişkin şunları kaydetti:

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 10

“Boeing Defence Australia ile ortaklığımız sayesinde MQ-28’i Bundeswehr’in ihtiyaçlarına en uygun şekilde uyarlamak için gerekli temeli oluşturuyoruz. Sistem entegratörü olarak entegrasyon, işletme ve geliştirme süreçlerinin tek elden yürütülmesini sağlarken Almanya ve Avrupa’da kurulacak sanayi merkeziyle yerel katma değeri de güçlendiriyoruz.”

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 11

Fransa ve İspanya ile sürdürülen FCAS projesindeki aksamaların ardından Almanya'nın başlattığı ulusal CFSN (Combat Fighter System Nucleus) girişimi kapsamında yürütülen programda, Alman Hava Kuvvetlerinin toplam CCA ihtiyacının 400 uçağa kadar çıkabileceği öngörülüyor.

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 12

Mevcut uçuş testlerini başarıyla tamamlamış olan MQ-28’in tercih edilmesinin, Almanya'ya sıfırdan platform geliştirmek zorunda kalmadan 2029 yılına kadar harbe hazır CCA yeteneği kazandıracağı değerlendiriliyor.

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 13

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ve müttefik ülkeler için geliştirilen ve bugüne kadar 150’den fazla test uçuşu icra eden MQ-28 Ghost Bat, öne çıkan şu yetenekleriyle dikkat çekiyor:

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 14

Çok Yönlü Görev Yapısı: Keşif, gözetleme, elektronik harp ve silah entegrasyonu gibi farklı operasyonel rollere hızla uyarlanabilir.

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 15

Esnek Mimari: Açık ve modüler sistem altyapısı sayesinde yeni donanım ile yazılımların platforma kolayca eklenmesine olanak tanır.

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 16

Maliyet ve Risk Avantajı: İnsanlı uçaklarla ortak veya bağımsız görev icra edebilen yarı otonom platformlar, pilot hayati riskini en aza indirirken düşük tedarik maliyetleriyle yüksek adetlerde konuşlandırılabilir.

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Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar - Resim: 17

Küresel ölçekte benzer otonom sistem çalışmaları hız kazanırken ABD'de de General Atomics (YFQ-42A), Anduril (YFQ-44A) ve Northrop Grumman (YFQ-48A) gibi üreticilerin CCA platformlarına yönelik geliştirme ve test süreçleri devam ediyor.

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