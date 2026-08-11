Almanya'dan hava kuvvetlerinde dev adım: Sıfırdan geliştirmek yerine 400 adet aldılar

“Boeing Defence Australia ile ortaklığımız sayesinde MQ-28’i Bundeswehr’in ihtiyaçlarına en uygun şekilde uyarlamak için gerekli temeli oluşturuyoruz. Sistem entegratörü olarak entegrasyon, işletme ve geliştirme süreçlerinin tek elden yürütülmesini sağlarken Almanya ve Avrupa’da kurulacak sanayi merkeziyle yerel katma değeri de güçlendiriyoruz.”