Sosyal medyada ve kamuoyunda sıkça gündeme gelen kademeli emeklilik beklentisi, 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan milyonlarca çalışanın odağında yer almaya devam ediyor. YouTube kanalındaki yayında açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Dilek Ete, kademeli emeklilik konusundaki bilgi kirliliğine dikkat çekerek sistemdeki eşitsizliği ve mevcut tablonun detaylarını açıkladı.
SGK uzmanı Dilek Ete tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor
Sosyal medyada ve kamuoyunda sıkça gündeme gelen kademeli emeklilik beklentisi, 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan milyonlarca çalışanın odağında yer almaya devam ediyor. SGK uzmanı Dilek Ete kademeli emeklilikle ilgili açıklamalarda bulundu.Cemile Kurel
"EYT Düzenlemesi Bir Gün Farkla 17 Yıl Fark Yarattı"
Mart 2023'te çıkarılan EYT yasasının uygulanış biçimindeki aksaklıklara değinen Dilek Ete, 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası sigorta girişi olanlar arasındaki makasın aşırı açıldığını vurguladı. Ete, durumun yarattığı adaletsizliği şu ifadelerle dile getirdi:
"EYT'de yaş şartı kaldırılınca bu sefer bir gün sonra işe girenle bir gün önce işe giren arasında 17 yıla varan bir farklılık oluştu.
Senden önce giren adam 20 yıl çalışmış emekli olmuş, sen 40 yıl çalışıyorsun, 40 yıl prim ödüyorsun ve emeklilik yaşın kadınsa 58, erkekse 60."
Kademeli Emeklilik Neden Bir İhtiyaç?
Mevcut çalışma şartlarının ve ekonomik koşulların 58-60 yaş sınırına uygun olmadığını belirten SGK Uzmanı Dilek Ete, kademeli emeklilik taleplerinin gerekçelerini dört ana başlıkta sıraladı:
İş Bulma Zorluğu ve Çalışma Koşulları:
Türkiye'de ve dünyada mevcut ekonomik şartların 58-60 yaşına kadar kesintisiz çalışmaya imkân tanımaması.
Aşırı Prim Ödeme Yükü:
2000 sonrası sigortalı olanların, kendilerinden önce emekli olanlara kıyasla en az iki kat daha fazla prim ödemek durumunda kalması.
Zorunlu Prim Kesintisi:
Prim gün sayısı doldurulsa dahi yaş sınırı beklenirken çalışılmaya devam edilmesi durumunda SGK prim kesintisinin zorunlu olarak sürmesi.
Ömür ve Aylık Alma Süresi:
Yaklaşık 40 yıl boyunca prim ödeyen bir çalışanın, ortalama ömür beklentisi göz önüne alındığında yalnızca 15 yıl civarında emekli aylığı alabilmesi.
"Bütçeye Yük Olacağını Düşünmüyorum"
Kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesinin bütçe üzerinde sanıldığı gibi ağır bir yük oluşturmayacağını savunan Dilek Ete, düzenlemenin gerekliliğini şu sözlerle vurguladı:
"Bir kademenin gelmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Kademeli emeklilik bekleyenler, birbirine yakın yaşlardakilerle aralarındaki farkın 17 yıl olmamasını istiyorlar. Ben bunda bir haklılık görüyorum. Çıkması gerektiğini düşünüyorum ve bütçeye bir yük olacağını düşünmüyorum. İnsanlar emekli olduktan sonra da çalışma hayatına devam edecek, SGK'ya prim yatacak ve kurumun gelirleri artacaktır."
SGK Uzmanı Dilek Ete, kademeli emeklilik bekleyenlerin mağduriyetinin giderilmesi adına meclis ve siyasi partiler nezdinde düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizdi.