SGK uzmanı Dilek Ete tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor

"Bir kademenin gelmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Kademeli emeklilik bekleyenler, birbirine yakın yaşlardakilerle aralarındaki farkın 17 yıl olmamasını istiyorlar. Ben bunda bir haklılık görüyorum. Çıkması gerektiğini düşünüyorum ve bütçeye bir yük olacağını düşünmüyorum. İnsanlar emekli olduktan sonra da çalışma hayatına devam edecek, SGK'ya prim yatacak ve kurumun gelirleri artacaktır."