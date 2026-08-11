Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynar

Dursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynar

Galatasaray, orta saha hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için dikkat çeken bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin şartlarını araştırdığı ismin kariyeri ve başarıları ise transfer iddiasını daha da çarpıcı hale getiriyor.

Kaynak: Diğer
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Dursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynar - Resim: 1

Galatasaray orta sahaya yıldız arıyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha rotasyonuna üst düzey bir takviye yapmak için harekete geçti.

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Dursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynar - Resim: 2

Sarı-kırmızılı yönetimin, Avrupa’nın önde gelen liglerinde forma giyen ve kariyerinde önemli başarılar bulunan bir yıldız için transfer şartlarını araştırdığı öne sürüldü.

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Dursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynar - Resim: 3

Şartları ve maliyeti araştırılıyor

Galatasaray yönetiminin, söz konusu futbolcunun kulübündeki durumunu yakından takip ettiği ve transferin mali boyutuna ilişkin ilk araştırmaları yaptığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, oyuncunun bonservis şartları ve olası ayrılığa yaklaşımı konusunda bilgi toplamaya başladığı ifade edildi.

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Dursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynar - Resim: 4

Premier Lig tecrübesi dikkat çekiyor

Galatasaray’ın radarındaki yıldız futbolcunun kariyerinde Premier Lig’in önemli kulüplerinde forma giymesi dikkat çekiyor.

Oyun kurma becerisi, mücadele gücü ve orta sahadaki çok yönlü yapısıyla öne çıkan futbolcunun, Galatasaray’ın transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı kaydedildi.

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Dursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynar - Resim: 5

Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı

Sarı-kırmızılıların ilgilendiği yıldız isim, milli takım kariyerinde de önemli başarılara imza attı.

2022 Dünya Kupası’nı kazanan kadronun önemli parçalarından biri olan futbolcu, turnuvada sergilediği performansla dünya futbolunda adından söz ettirmişti.

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Dursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynar - Resim: 6

İngiliz devinin kararı belirleyici olacak

Oyuncunun mevcut kulübüyle sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle transferde en önemli unsurun İngiliz ekibinin vereceği karar olacağı belirtildi.

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Dursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynar - Resim: 7

Galatasaray yönetiminin, kulübün olası bir ayrılığa nasıl yaklaşacağını yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde resmi temaslara başlamaya hazırlandığı öne sürüldü.

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Dursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynar - Resim: 8

Gündemdeki isim Alexis Mac Allister

Galatasaray’ın transfer şartlarını araştırdığı yıldızın Liverpool forması giyen Arjantinli orta saha Alexis Mac Allister olduğu belirtildi.

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Dursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynar - Resim: 9

Kariyerinde Brighton ve Liverpool formaları giyen Mac Allister, Arjantin Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunda da önemli rol oynadı.

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Dursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynar - Resim: 10

Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcunun durumunu takip etmeyi sürdürdüğü ve Liverpool’un tavrına göre transferde bir sonraki adımı atabileceği ifade ediliyor.

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