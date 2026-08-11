Dursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynar

Galatasaray orta sahaya yıldız arıyor
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha rotasyonuna üst düzey bir takviye yapmak için harekete geçti.
Galatasaray orta sahaya yıldız arıyor
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha rotasyonuna üst düzey bir takviye yapmak için harekete geçti.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Avrupa’nın önde gelen liglerinde forma giyen ve kariyerinde önemli başarılar bulunan bir yıldız için transfer şartlarını araştırdığı öne sürüldü.
Şartları ve maliyeti araştırılıyor
Galatasaray yönetiminin, söz konusu futbolcunun kulübündeki durumunu yakından takip ettiği ve transferin mali boyutuna ilişkin ilk araştırmaları yaptığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların, oyuncunun bonservis şartları ve olası ayrılığa yaklaşımı konusunda bilgi toplamaya başladığı ifade edildi.
Premier Lig tecrübesi dikkat çekiyor
Galatasaray’ın radarındaki yıldız futbolcunun kariyerinde Premier Lig’in önemli kulüplerinde forma giymesi dikkat çekiyor.
Oyun kurma becerisi, mücadele gücü ve orta sahadaki çok yönlü yapısıyla öne çıkan futbolcunun, Galatasaray’ın transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı kaydedildi.
Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı
Sarı-kırmızılıların ilgilendiği yıldız isim, milli takım kariyerinde de önemli başarılara imza attı.
2022 Dünya Kupası’nı kazanan kadronun önemli parçalarından biri olan futbolcu, turnuvada sergilediği performansla dünya futbolunda adından söz ettirmişti.
İngiliz devinin kararı belirleyici olacak
Oyuncunun mevcut kulübüyle sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle transferde en önemli unsurun İngiliz ekibinin vereceği karar olacağı belirtildi.
Galatasaray yönetiminin, kulübün olası bir ayrılığa nasıl yaklaşacağını yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde resmi temaslara başlamaya hazırlandığı öne sürüldü.
Gündemdeki isim Alexis Mac Allister
Galatasaray’ın transfer şartlarını araştırdığı yıldızın Liverpool forması giyen Arjantinli orta saha Alexis Mac Allister olduğu belirtildi.
Kariyerinde Brighton ve Liverpool formaları giyen Mac Allister, Arjantin Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunda da önemli rol oynadı.
Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcunun durumunu takip etmeyi sürdürdüğü ve Liverpool’un tavrına göre transferde bir sonraki adımı atabileceği ifade ediliyor.