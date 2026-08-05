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Kaynak: DHA

Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, yerel saatle 12.30 sıralarında Covent Garden bölgesindeki Endell Sokağı'nda meydana gelen olayda, bölgede bulunan 4 kişi, bir kadının kesici aletli saldırısına uğradı.

4 KİŞİ YARALANDI!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 34, 39, 42 ve 52 yaşlarındaki 4 erkek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.

47 YAŞINDAKİ BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekipleri, 47 yaşındaki bir kadını 'saldırı' ve 'saldırı amaçlı alet bulundurma' şüphesiyle gözaltına aldı. Olay yerinde suç aleti olarak bir makas ele geçirildiğini bildiren yetkililer, soruşturmanın henüz erken aşamasında olduklarını ancak olayın 'akıl sağlığıyla bağlantılı' olduğunun değerlendirildiğini aktardı.