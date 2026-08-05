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Kaynak: AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz'da Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir restorana motosikletle gelen iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıya yönelik başlatılan soruşturma kapsamındaki çalışmalarını sürdürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltındaki şüpheliler Muhammet Ç. (23) ve Suriye uyruklu M.R'nin (17) ifadeleri doğrultusunda, saldırıda yaralanan emlakçı Baran Y'nin, arsa satışı hakkında görüşmek için restorana çağırdığı Halil S'nin husumetli olduğu kişilere buluşma yerini ilettiği, bu kişilerin de tetikçileri adrese gönderdiğini tespit etti.

Polis, tedavisinin ardından taburcu edilen Baran Y. ile onun saklanmasına yardım eden eşi Sezin Y. (44), annesi Songül Y. (50) ve Ali A'yı (36) da gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki restoranın bulunduğu bölgeye 30 Temmuz'da motosikletle gelen 2 şüpheli, iş yerindeki müşteriler Baran Y. (29), Şeyhmus Emre Ç. (23), Halil S. (30), Kerim E. (30) ile kendilerine engel olmak isteyen bir otelin güvenlik görevlisi Samet Aksoy'u kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla yaralayıp kaçmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Samet Aksoy, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Polis olayın ardından kaçan motosikletli şüpheliler Muhammet Ç. (23) ve Suriye uyruklu M.R'yi (17) yakalamıştı.