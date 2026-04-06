Londra’da Royal Ballet and Opera, Giuseppe Verdi’nin zamansız başyapıtı olan “Rigoletto”nun modern versiyonunu seyircilerle buluşturacak.

8 Nisan’da gerçekleşecek gösterinin yönetmenliğini Oliver Mears yapacak. Orkestrayı Mark Elder’ın yönettiği operada George Petean ve Aida Garifullina gibi önemli isimler yer alacak.Giacomo Puccini’nin son başyapıtı olan “Turandot”, 8-9 Nisan’da Milano’nun tarihi opera binası Teatro alla Scala’da sahnelenecek.

Ünlü Çinli sanatçı Cao Fei’nin “Dash” adlı sergisi, İtalya’nın Milano şehrinde 9 Nisan’da açılacak. Sanatçı bu sergide teknoloji, şehirleşme ve sanal gerçeklik temalarını işleyen bir seçki sunacak.Modern heykel sanatının öncülerinden Constantin Brancusi, 50 yıl sonra Almanya’daki ilk büyük sergisini açtı. Sergi bu hafta Berlin’deki Neue Nationalgalerie müzesinde ziyaret edilebilecek.

FESTİVALLER

Asya’nın en eski uluslararası film festivallerinden Hong Kong Uluslararası Film Festivali (HKIFF) bu hafta da devam ediyor. 12 Nisan’a kadar sürecek festivalde birçok sinema filmi sanatseverlerle buluşacak.

ABD’nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek PaleyFest LA, televizyon dünyasının yıldızlarını ağırlayacak. Festival kapsamında sevilen diziler, yapımcılar ve oyuncularla birlikte özel gösterimlerle izleyici karşısına çıkacak.

Festivalde 6 Nisan’da “Charlie’nin Melekleri” dizisinin 50. yıl dönümü kutlaması yapılacak. Ayrıca “Shrinking”, “Nobody Wants This”, “Emily in Paris”, “Scrubs”, “Your Friends & Neighbors” ve “The Pitt” yapımlarının gösterimleri, yaratıcı ekip ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek.New York’ta Film at Lincoln Center ve The Museum of Modern Art işbirliğiyle “New Directors/New Films (ND/NF)” festivalinin 55. edisyonu düzenlenecek. 8-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde 25’ten fazla ülkeden 24 uzun metraj ve 10 kısa film yer alacak. Açılış filmi Adrian Chiarella’nın yönettiği “Leviticus” olacak.“Brussels International Fantastic Film Festival” 3-18 Nisan tarihleri arasında Belçika’da sinemaseverleri ağırlayacak. Festivalin 44. edisyonunda korku, gerilim, bilim kurgu ve kara mizah kategorilerinde filmler izleyiciyle buluşacak. Toplam 100 uzun metraj ve 60’tan fazla kısa film gösterilecek.Bu hafta Paris’te “28. Art Paris 2026” fuarı ziyarete açılacak.

Grand Palais’nin görkemli cam tavanı altında düzenlenecek fuar, modern ve çağdaş sanatın Avrupa’daki en önemli buluşmalarından biri olacak. 25 ülkeden 165 galeri ve 900’den fazla sanatçı bir araya gelecek.Avrupa genelinde geleneksel ve modern zanaatların yer aldığı JEMA 2026, 7-12 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Bu yılki ana teması “Coeurs a l’ouvrage” (yürekten çalışmak) olan festival kapsamında Paris ve çevresinde 200’den fazla ücretsiz etkinlik düzenlenecek.

Saint-Denis Bazilikası, Moulin Rouge ve Manufacture de Sèvres gibi mekanlarda çeşitli atölyeler katılımcılarla buluşacak.Bu sene 7. kez düzenlenen “The Paris Coffee Festival”, 11-13 Nisan tarihleri arasında Paris’te gerçekleşecek. 100’den fazla markanın katıldığı festivalde kahve meraklıları ve sektör profesyonelleri bir araya gelecek; masterclasslar ve atölyeler düzenlenecek.KonserlerABD’nin en ikonik müzik etkinliklerinden Coachella Valley Music and Arts Festival, 10 Nisan’da Kaliforniya’daki Empire Polo Club’da başlayacak. Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G, the xx ve BIGBANG gibi dünyaca ünlü isimler festivalde sahne alacak.İtalyan şarkıcı Eros Ramazzotti, 8 Nisan’da Polonya’da, 10 Nisan’da ise Çekya’da konser verecek.

BRIT Ödülü sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Rick Astley, İngiltere turnesi kapsamında 10 Nisan’da Glasgow’da, 11 Nisan’da Newcastle’da sahne alacak.Oscar ödüllü besteci Rachel Portman, Londra Cadogan Hall’de “Rachel Portman & Friends” konserinde film müziklerinden özel bir seçki sunacak. “The Cider House Rules”, “Chocolat”, “Never Let Me Go” ve “Emma” gibi eserler seslendirilecek.

ABD’de Vizyona Girecek FilmlerBu hafta ABD’de Kat Coiro’nun yönettiği ve Ryan Engle’ın yazdığı “You, Me & Tuscany” filmi 10 Nisan’da vizyona girecek.Kült korku filmi Faces of Death, modern versiyonuyla bu hafta sinemalarda olacak. Daniel Goldhaber’ın yönettiği yapımın başrollerinde Barbie Ferreira, Dacre Montgomery, Josie Totah ve Charli XCX yer alıyor.Boks dünyasında geçen spor-aksiyon filmi “Beast” de bu hafta vizyona girecek. Filmin başrollerinde Russell Crowe, Daniel MacPherson ve Luke Hemsworth oynuyor.Kanada yapımı korku-gerilim filmi “Hunting Matthew Nichols”, Markian Tarasiuk’ın ilk yönetmenlik denemesi olarak dikkat çekiyor. 2024’te çeşitli festivallerde ödül alan filmin oyuncu kadrosunda Tarasiuk’ın yanı sıra Miranda MacDougall ve Christine Willes bulunuyor.