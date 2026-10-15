Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile iş insanı Acun Ilıcalı arasında 217 numaralı loca üzerinden yaşanan hukuki süreçte yeni gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'ya ait olduğu belirtilen 217 numaralı loca hakkında dördüncü kez dava açıldığı öğrenildi.

Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından konuyla ilgili yapılan üç başvurunun da mahkemelerce reddedildiği belirtilirken yeni davayla birlikte taraflar arasındaki hukuki anlaşmazlık yeniden gündeme geldi.

ÜÇ BAŞVURU DA REDDEDİLMİŞTİ

217 numaralı locayla ilgili daha önce yürütülen hukuki süreçte Aziz Yıldırım cephesinin girişimlerinin üç kez sonuçsuz kaldığı açıklanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın avukatı Av. Dr. Hakan Öncel, yaptığı açıklamada söz konusu girişimlerin bağımsız mahkemeler tarafından üç kez reddedildiğini duyurmuştu.

Son gelişmeyle birlikte aynı loca üzerinden dördüncü kez yargı yoluna başvurulmuş oldu. Yeni davanın içeriği ve taleplerine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de 217 numaralı loca üzerinden başlayan anlaşmazlık, daha önce mahkemeye taşınmış ve taraflar arasında karşılıklı iddialara konu olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın avukatı Hakan Öncel, Aziz Yıldırım'ın şirketi adına mahkemeye sunulan dilekçede, Ilıcalı'nın Mart 2026'da locada maç izlediği döneme ilişkin ödeme iddialarının bulunduğunu açıklamıştı.

Öncel ayrıca, Fenerbahçe'nin resmi antetinin gerçeğe aykırı biçimde kullanıldığı şüphesiyle suç duyurusunda bulunduklarını ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtmişti.

GÖZLER DÖRDÜNCÜ DAVAYA ÇEVRİLDİ

Üç ayrı başvurunun reddedilmesinin ardından açıldığı belirtilen dördüncü dava, 217 numaralı loca üzerindeki hukuki anlaşmazlığın devam ettiğini ortaya koydu.

Yeni başvurunun önceki davalardan hangi yönleriyle ayrıldığı ve mahkemenin nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor.

Taraflardan dördüncü davaya ilişkin gelecek açıklamalar ve yargılama sürecindeki gelişmeler merakla bekleniyor. Dava yarın saat 11'de İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görülecek.