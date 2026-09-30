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Kaynak: İHA

Fenerbahçe'de 217 numaralı loca üzerinden yaşanan hukuki süreçte yeni bir karar çıktı.

Hull City'nin sahibi iş insanı Acun Ilıcalı'nın avukatı Av. Dr. Hakan Öncel, Aziz Yıldırım cephesinin locaya yönelik girişimlerinin mahkemelerce üçüncü kez reddedildiğini duyurdu.

Öncel ayrıca, Fenerbahçe'nin resmi antetinin gerçeğe aykırı şekilde kullanıldığı şüphesiyle suç duyurusunda bulunduklarını ve buna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

'BAĞIMSIZ MAHKEMELERCE ÜÇÜNCÜ KEZ REDDEDİLMİŞTİR'

Av. Dr. Hakan Öncel'in açıklaması şu şekilde:

"Aziz Yıldırım’ın, Acun Ilıcalı’ya ait 217 numaralı locaya yönelik hukuka aykırı tasarruf girişimleri bağımsız mahkemelerce üçüncü kez reddedilmiştir. Aziz Yıldırım’ın şirketi adına mahkemeye sunulan dilekçede, Acun Ilıcalı’nın fiilen locada maç izlediği Mart 2026'da, loca ödemesinin bizzat kendi şirketi tarafından yapıldığı yönünde iddialara yer verilmiştir.

Yargıyı yanıltma maksadıyla Fenerbahçe'nin resmi antetinin gerçeğe aykırı biçimde kullanılması yönünde şüphe sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur, yürütülen soruşturma halen sürmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurumsal kimliğini mesnetsiz iddialara alet eden bu girişim karşısında, adli makamlar nezdinde tüm yasal haklarımızı eksiksiz kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."