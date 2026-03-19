Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Sarı-kırmızılılar, ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmasına rağmen İngiltere’de oynanan rövanşta etkisiz bir performans sergileyerek tur şansını değerlendiremedi.

İngiliz ekibi, toplamda 4-1'lik skorla tur atlayıp çeyrek finale kalan taraf oldu.

GALATASARAY'DA SAKATLIK ŞOKU

Zorlu karşılaşmada temsilcimizin için de 2 sakatlık yaşandı; sarı-kırmızılı ekipten de sakatlıklarla ilgili açıklama gelmişti.

Galatasaray, gece yarısı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir. Aynı mücadelenin ikinci yarısında yaralanma yaşayan futbolcumuz Noa Lang’ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool’da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı Anfield Stadı'nda elini reklam panosuna sıkıştıran Galatasaray oyuncusu Noa Lang parmağında oluşan kesik sonucu sakatlandı."

LIVERPOOL'DAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Maç sonrası Liverpool cephesinden birçok isim, temsilcimiz Galatasaray hakkında dikkat çeken ve sert açıklamalarda bulundu.

Liverpool’un kaptanı Virgil van Dijk da bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Rövanş karşılaşmasının ardından da iddialı ifadeler kullanan deneyimli savunmacı, son paylaşımıyla yeniden gündem oldu.

Hollandalı yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kazandıktan sonra mütevazı kal, kaybettikten sonra daha çok iste. Efsaneleri efsane yapan şey, bu ikisi arasındaki dengedir."

RAKİPLERİ PSG

Çeyrek finale kalan Liverpool'un rakibi ise son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG oldu.