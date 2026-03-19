Galatasaray 1-0'lık skor avantajıyla çıktığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a deplasmanda 4-0 kaybederek elendi.

Maçın ardından Liverpool cephesinden yapılan açıklamalar sosyal medyada büyük tepki topladı.

HUGO EKITIKE: '10-0 KAZANABİLİRDİK'

Liverpool'un Fransız golcüsü Hugo Ekitike maç sonu değerlendirmesinde, "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik.Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık” ifadelerini kullandı.

SZOBOSZLAI: 'GALATASARAY'IN KUTLAMALARINI KİŞİSEL ALGILADIK'

Macar yıldız Dominik Szoboszlai ise "İlk maçın ardından röportaj yaparken kutlamaları duydum. Bunu biraz kişisel algıladım ve sanırım birkaçımız da öyle yaptı.

Belki de niyetleri bu değildi ama bu bize itici güç verdi ve ilk saniyeden itibaren tamamen oyuna odaklandık." diye konuştu.

ARNE SLOT: 'GALATASARAY'A HİÇ ŞANS VERMEDİK'

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ise "Bu maçta Galatasaray'a hiç gol şansı vermedik. Galatasaray'ın şansı olduğunu sanmıyorum. Zaman geçirip momentumu öldürmeye çalıştıkları anda taraftarın reaksiyonu çok iyiydi. Galatasaray'a 2 kez kaybetmiştik. Onlara kendi taraftarları çok yardımcı olmuştu. Anfield bugün daha da büyük bir atmosfer oluşturdu. Bu akşamın atmosferi inanılmazdı."