Anadolu'nun giriş kapısı Ani'ye yüzbinler akın ediyor

Sarıkamış Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, kent merkezindeki tarihi yapılar gibi noktaların, kentin zengin kültürü ve Ani Ören Yeri'nin önemli destinasyon merkezleri arasında yer aldığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Ani Ören Yeri hem Kars'ın hem bölgenin hem de ülkemizin en önemli kültür ve turizm alanlarından birisi haline geldi. Zaten 2016 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan bir yer ve yaklaşık 450 bin ziyaretçi sayısıyla 2025 yılını Ani için büyük bir rekorla kapattık. Nitekim bizler de kazı ekibi olarak buradaki kazı, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarımızla birlikte ziyaretçi sayısını 1 milyon civarına taşımak hedefindeyiz."