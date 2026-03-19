Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa, bugün saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.
Yapay zeka Beşiktaş-Kasımpaşa maçının sonucunu tahmin etti
Trendyol Süper Lig maçında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Bakalım kazanan taraf Sergen Yalçın mı, Emre Belözoğlu mu olacak?
Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek.
Yapay zekaya maçın skorunu sorduk.
YAPAY ZEKANIN ANALİZİ
Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa yolunda kritik puan kayıplarını önlemek ve taraftarına güven vermek isterken, Kasımpaşa deplasmanda sürpriz peşinde olacak.
FORM DURUMU
Beşiktaş, son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizse de evindeki performansıyla öne çıkıyor. Siyah-beyazlılar, sahasında genellikle tempolu ve atak futbol oynayarak rakiplerini baskı altında tutuyor.
Hücum hattında orta sahadan ileriye hızlı geçişler ve kanatlardan etkili ortalar Beşiktaş’in en güçlü silahı.
Kasımpaşa ise deplasmanda zorlanıyor. Ligde dış saha puan ortalaması düşük olan Lacivert-Beyazlılar, savunmada zaman zaman hatalar yapabiliyor. Ancak hızlı kontra atakları ve duran toplardan etkili olmaları, Beşiktaş için uyarı niteliğinde.
MAÇ ANALİZİ
Beşiktaş, hücumda güçlü ve kadro derinliğiyle rakip karşısında avantajlı. Özellikle kanat oyuncuları ve santrforları, Kasımpaşa savunmasını yıpratma potansiyeline sahip. Orta sahada oyun kurucu isimlerin form durumu, siyah-beyazlıların tempolu ve topa hakim oyununu belirleyecek.
Emre Belözoğlu'nun öğrencilerinin en büyük şansı ise hızlı kontra ataklar ve duran toplar olacak. Özellikle maçın erken dakikalarında gol bulabilirse, Beşiktaş üzerinde baskı kurabilir. Ancak Beşiktaş’ın ev sahibi avantajı ve taraftar desteği, Kasımpaşa’nın işini oldukça zorlaştıracak.
TAHMİN VE BEKLENTİ
Maçın dengeli başlaması bekleniyor, ancak Sergen Yalçın'ın talebelerinin ev sahibi avantajı ve hücum gücü öne çıkabilir. Kasımpaşa’nın gol bulma ihtimali olsa da Beşiktaş'ın tempo ve kanat organizasyonu galibiyeti getirecek gibi görünüyor.
SKOR TAHMİNİ
Beşiktaş 2–1 Kasımpaşa
Bu tahmin, Beşiktaş’in genel üstünlüğünü koruyacağını, Kasımpaşa’nın ise golle karşılık verebileceğini öngörüyor.