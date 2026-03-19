19 Mart 2026 Perşembe
Altın ve dolar alev alacak: Hatice Kolçak 'sakın' diyerek tarih verdi

Hatice Kolçak, piyasalardaki mevcut fiyatlamaların "yanıltıcı ve geçici" olduğunu vurgulayarak yatırımcıları uyardı. Döviz kurunda sert hareketler beklediğini belirten Kolçak, altın ve gümüş yatırımcısı için kritik tarih ve seviyeleri paylaştı.

Küresel piyasalar ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşı takip ederken ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Fed faizi yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında sabit bıraktı.

Piyasalardaki belirsizlik ve fiyat hareketliliği sürerken, ünlü ekonomist Hatice Kolçak’tan ezber bozan açıklamalar geldi. Mevcut fiyatlamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Kolçak, yatırımcılara "sakin kalma ve varlıklara sahip çıkma" çağrısında bulundu.

Analizlerinde mevcut piyasa koşullarının kalıcı olmadığını ifade eden Kolçak, altın fiyatları için telaffuz edilen uç rakamlara mesafeli yaklaştı. Kolçak, "Şu anki fiyatlamanın hepsi yanıltıcı. Benim analizime göre bunlar geçici fiyatlamalar. Altın için 4 bin dolar seviyeleri şu aşamada imkansız. Piyasanın bu belirsizliği ve korkuyu üzerinden atması, durulması gerekiyor" dedi.

Küresel enerji piyasalarındaki yükselişin Türkiye iç piyasasına etkilerine dikkat çeken ekonomist, petrol fiyatlarının 120 dolar seviyesinde kalıcı olması durumunda mevcut döviz politikalarındaki risklerin artacağını savundu. Kolçak, şu ifadeleri kullandı:

"Petrol 120 dolara yerleşirse biz bu döviz kurunu mevcut haliyle götüremeyiz. Dolar kurunda 200 senaryosu uçuk veya hayal değil. Yüksek faiz vererek kuru tutmaya çalışıyoruz ancak bu durum sürdürülebilir değil. Cari açık vermemek adına kuru bilerek ve isteyerek serbest bırakmak zorunda kalabilirler."

ABD Merkez Bankası'nın (FED) hamlelerine de değinen Kolçak, 3-4 ay içerisinde piyasayı fonlamak adına faiz indirimlerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Bu sürecin altın ve gümüşe yarayacağını vurgulayan ekonomist, "Büyük resmi görmeye çalışın. Önce gümüş, ardından altın sırayla yükselecek. Bu dönemde elinde altın ve gümüşü olan, malına sahip çıkan kazanacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi
