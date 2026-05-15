Galatasaray forması giyen Leroy Sane, şampiyonluk kutlamalarında verdiği sözü yerine getirdi.

Kutlamalardan önce yaptığı açıklamada Tarkan’dan bir şarkı seçeceğini söyleyen Sane, Almanya’da Türk arkadaşlarının etkisiyle Tarkan’ı dinlemeye başladığını ve bu tercihini özellikle kutlamalarda sürpriz yapmak için sakladığını belirtmişti.

🌟 Leroy Sane, Tarkan'ın Dudu şarkısıyla sahnede! — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 15, 2026

Alman yıldız, şampiyonluk kutlamalarında Tarkan’ın sevilen şarkısı “Dudu” eşliğinde sahneye çıkarak taraftarlara coşkulu anlar yaşattı.