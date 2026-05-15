Avrupa devinde büyük kriz: Tüm futbolcularını satılık listesine koydu
Fransız futbolunun köklü kulüplerinden Marsilya’nın ciddi mali kriz yaşadığı öne sürüldü. Kulübün ekonomik yükü hafifletmek için tüm futbolcuları satış listesine koyduğu iddia edildi.Furkan Çelik
MALİ KRİZ KAPIDA
Fransa’da mali yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte Marsilya’nın, Ulusal Finansal Denetim Kurulu’na ekonomik sürdürülebilirliğini kanıtlaması gerekiyor.
İddialara göre kulüp, 30 Haziran’a kadar gerekli mali şartları yerine getiremezse ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
TÜM FUTBOLCULAR SATIŞ LİSTESİNDE
Foot Mercato tarafından paylaşılan habere göre Marsilya yönetimi gelir elde edebilmek için tüm futbolcuları satış listesine koydu.
Kulübün gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.
DÜNYA YILDIZLARI DA LİSTEDE
Haberde, kadroda bulunan birçok önemli futbolcunun da ayrılık ihtimali taşıdığı belirtildi.
Timothy Weah, Nayef Aguerd, Facundo Medina, Igor Paixao, Mason Greenwood ve Leonardo Balerdi gibi isimlerin satış ihtimali bulunan oyuncular arasında yer aldığı aktarıldı.
AVRUPA’DAN MEN İDDİASI
Fransız basınında yer alan haberlerde kulübün mali tabloyu düzeltememesi halinde sportif yaptırımlarla da karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.
Marsilya’nın Avrupa kupalarından men edilme ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.
FRANSIZ FUTBOLUNDA ŞOK ETKİSİ
Yaşanan gelişmeler Fransa’da büyük yankı uyandırırken, taraftarların kulüp yönetimine tepki gösterdiği belirtildi.
Mali kriz nedeniyle Marsilya’nın önümüzdeki transfer döneminde kadrosunda büyük değişim yaşanabileceği konuşuluyor.