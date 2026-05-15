Avrupa devinde büyük kriz: Tüm futbolcularını satılık listesine koydu

15 Mayıs 2026 Cuma
Fransız futbolunun köklü kulüplerinden Marsilya’nın ciddi mali kriz yaşadığı öne sürüldü. Kulübün ekonomik yükü hafifletmek için tüm futbolcuları satış listesine koyduğu iddia edildi.

Olympique Marsilya’da mali kriz iddiaları Fransız futbolunun gündemine oturdu. Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalan kulübün, finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmek adına radikal kararlar aldığı öne sürüldü.

MALİ KRİZ KAPIDA

Fransa’da mali yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte Marsilya’nın, Ulusal Finansal Denetim Kurulu’na ekonomik sürdürülebilirliğini kanıtlaması gerekiyor.

İddialara göre kulüp, 30 Haziran’a kadar gerekli mali şartları yerine getiremezse ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

TÜM FUTBOLCULAR SATIŞ LİSTESİNDE

Foot Mercato tarafından paylaşılan habere göre Marsilya yönetimi gelir elde edebilmek için tüm futbolcuları satış listesine koydu.

Kulübün gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

DÜNYA YILDIZLARI DA LİSTEDE

Haberde, kadroda bulunan birçok önemli futbolcunun da ayrılık ihtimali taşıdığı belirtildi.

Timothy Weah, Nayef Aguerd, Facundo Medina, Igor Paixao, Mason Greenwood ve Leonardo Balerdi gibi isimlerin satış ihtimali bulunan oyuncular arasında yer aldığı aktarıldı.

AVRUPA’DAN MEN İDDİASI

Fransız basınında yer alan haberlerde kulübün mali tabloyu düzeltememesi halinde sportif yaptırımlarla da karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Marsilya’nın Avrupa kupalarından men edilme ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.

FRANSIZ FUTBOLUNDA ŞOK ETKİSİ

Yaşanan gelişmeler Fransa’da büyük yankı uyandırırken, taraftarların kulüp yönetimine tepki gösterdiği belirtildi.

Mali kriz nedeniyle Marsilya’nın önümüzdeki transfer döneminde kadrosunda büyük değişim yaşanabileceği konuşuluyor.

